“Sanità al Sud? La maggiore carenza si registra sul piano del personale“. Lo spiega in collegamento con Sono le Venti, la trasmissione di Peter Gomez in onda sul Nove, il ministro per il Sud Giuseppe Provenzano, parlando della situazione degli ospedali nelle regioni meridionali e della possibilità che si trovino ad affrontare un’epidemia come quella della Lombardia. “È importante la possibilità di assumere personale e impiegare specializzandi. Sul piano delle terapie intensive – aggiunge – non registriamo uno squilibrio strutturale, ma abbiamo necessità di aumentare i posti letto come nelle regioni del nord più colpite. Bisogna impiegare questo tempo per attrezzarsi a un’eventuale diffusione del contagio”

