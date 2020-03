A meno di un mese dall’ultima mobilitazione contro il passaggio dal porto di Genova delle navi che imbarcano armi verso teatri di guerra, nella mattinata di ieri ha attraccato al porto del capoluogo ligure il cargo “Bahri Jazan” ancora una volta carico di esplosivi e munizioni che sarebbero destinati alla guerra in Yemen. Le limitazioni dell’emergenza sanitaria in atto coinvolgono anche il porto e così il Collettivo Autonomo dei Lavoratori Portuali, sempre in prima linea nella mobilitazione contro il traffico di armi, ha preferito per l’occasione non convocare l’ormai ‘consueto’ presidio e ‘limitarsi’ ad accogliere l’arrivo della nave porta container con fumogeni, razzi da segnalazione e una decina di manichini a simulare le vittime delle guerre che il traffico di armi alimenta e rispetto al quale i lavoratori del porto di Genova vogliono smettere di collaborare: “Anche se dopo l’iniziale appoggio di forze politiche e sindacali, in questa fase, ci sentiamo soli in questa battaglia – sottolinea il Collettivo – contiamo sull’appoggio di diversi movimenti e realtà associative, ma vorremmo risposte politiche serie per spezzare la macchina di morte della quale non vogliamo essere in alcun modo ingranaggio, tanto più in questi giorni di ‘allerta’ durante i quali chiunque dovrebbe aver riscoperto la propria fragilità e, ci auguriamo, l’importanza della solidarietà internazionale”.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore Sei arrivato fin qui Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L'abbiamo deciso perchè siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un'informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it e pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi però aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa Sostenitore Oppure sostienici pagando con Google Sostienici con