L'agitazione rappresentata dal sindacato Cub andrà dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 a fine servizio ed è contro lo sfruttamento e la guerra

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Nuovo sciopero nazionale generale che interesserà i mezzi Atm di Milano: è fissata per venerdì 29 maggio la protesta dei lavoratori del settore trasporto pubblico rappresentati dal sindacato Cub – Confederazione unitaria di base – e da altre sigle sindacali. L’agitazione è contro lo sfruttamento, la guerra e il mancato adeguamento delle retribuzioni del settore pubblico.

Secondo quanto comunicato da Atm “l’agitazione del personale viaggiante e di esercizio delle linee di superficie e metropolitane sarà possibile dalle 8.45 alle 15 e dalle 18 fino al termine del servizio”.

Le ragioni della protesta sono state rese note dal sindacato: “Contro la guerra e l’aumento delle spese militari, contro lo sfruttamento sul lavoro, la precarietà e il mancato adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori del settore pubblico e del settore privato”. A questi temi si aggiungono anche la contrarietà al genocidio in Palestina e alla fornitura di armi a Israele insieme all’assenza di politiche sociali – a cominciare dall’emergenza abitativa – e contro le politiche repressive “dei diversi decreti sicurezza come il decreto legge 23/2026 e i precedenti del 2025”.

Non meno importanti sono “gli abusi della Commissione di garanzia, le delibere che restringono il diritto di sciopero e il tentativo di imbavagliare le lotte nel settore della logistica (per l’abrogazione delle leggi 146/90 e 83/00)” e l’assenza di politiche industriali capaci di affrontare le transizioni in corso. Si aggiunge inoltre la protesta contro le morti sul lavoro.