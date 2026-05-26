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Cronaca

Ultimo aggiornamento: 15:49

Ritardi fino a 120 minuti sull’alta velocità Milano-Bologna: “Persone non autorizzate sui binari”

di Redazione Cronaca
A rendere nota la notizia sono stati i canali di Trenitalia, l'intervento delle forze dell'ordine è ancora in corso
Ritardi fino a 120 minuti sull’alta velocità Milano-Bologna: “Persone non autorizzate sui binari”
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La circolazione ferroviaria è fortemente rallentata in prossimità di Reggio Emilia sulla linea dell’alta velocità Milano-Bologna: è scattato l’obbligo di arresto di tutti i treni a causa persone non autorizzate presenti in prossimità dei binari.

A rendere nota la notizia sono stati i canali di Trenitalia. Intanto l’intervento delle forze dell’ordine è ancora in corso e per questo motivo ” i treni Alta Velocità – ha aggiunto Trenitalia – possono essere instradati sulla linea convenzionale” e registrare ritardi fino a 120 minuti.

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