“Coi suoi provvedimenti il governo ha fatto molto bene. Ora bisogna stare a casa e non uscire se non per motivi indispensabili. Dobbiamo farlo per il nostro Paese e anche per aiutare gli operatori della sanità che sono in trincea da settimane a lottare per la nostra vita e per la nostra salute. Ora è il momento della responsabilità e dell’unità, perché abbiamo bisogno gli uni degli altri“. Sono le parole del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, all’indomani delle nuove norme approvate dall’esecutivo per fermare la diffusione dei contagi di coronavirus.

