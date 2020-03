“Rivolgo un appello a chi è arrivato dalle zone rosse: assumete un atteggiamento di responsabilità verso le vostre terre, i vostri familiari e amici. In questo momento bisogna essere tutti uniti in uno spirito non di egoismo ma di solidarietà e di fratellanza perché il lavoro che si sta facendo qui è enorme e non è giusto che sia buttato all’aria perché ieri è stata gestita male una situazione sicuramente eccezionale ma fatta di fughe di notizie e di assenza di controlli. Noi abbiamo il diritto e il dovere di chiedere a ognuno di essere responsabile”. A lanciare l’appello alla cittadinanza e in particolare a chi è arrivato dalle zone rosse è il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, in un video pubblicato sui social network. “Stiamo lavorando h24 per garantire al meglio la salute dei nostri concittadini e ricordo a tutti che ognuno deve tenere atteggiamenti responsabili ma senza panico. Dobbiamo provare a fare con tutte le cautele imposte una vita normale anche se normale non è”, conclude

