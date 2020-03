“Siamo consapevoli di quanto sia difficile cambiare le nostre abitudini, ma non c’è tempo. I numeri ci dicono che stiamo avendo una crescita dei contagi. Le nostre abitudini vanno cambiate ora, dobbiamo rinunciare tutti a qualcosa per il bene dell’Italia e lo dobbiamo fare subito”, così il premier Giuseppe Conte durante la conferenza stampa per spiegare ulteriori nuove misure prese per contenere l’emergenza coronavirus. “Per questo abbiamo deciso con gli altri membri del governo di adottare misure ancora più forti per contenere l’avanzata del coronavirus – ha continuato il presidente del Consiglio -Sto per firmare un provvedimento che possiamo sintetizzare con l’espressione ‘Io resto a casa’. Non ci sarà più una zona rossa, né una zona 1 e una zona 2, ma ci sarà l’Italia zona protetta. Saranno da evitare gli spostamenti sulla penisola a meno che non siano giustificate da casi di necessità, comprovate esigenze di lavoro o esigenze di salute”. Il premier ha poi concluso: “Sono costretto a intervenire in modo più deciso per proteggere tutti noi e soprattutto le persone più fragili e vulnerabili. Non possiamo permetterci di abbassare la guardia. Oggi è il momento della responsabilità“.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore