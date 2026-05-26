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Ultimo aggiornamento: 12:17

Comunali, a Grazzanise rieletto il sindaco dei “Cento Passi” con quasi il 100% dei voti

di Vincenzo Iurillo
Enrico Petrella sfiora il 98% e conquista un secondo mandato. Aveva provato a far presentare alle elezioni un'unica lista
Comunali, a Grazzanise rieletto il sindaco dei “Cento Passi” con quasi il 100% dei voti
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Se fino a ieri Grazzanise (Caserta) era famosa come piccola città sede di aeroporto, da oggi può sfoderare un altro motivo di celebrità: quello di avere un sindaco eletto all’unanimità, o quasi. Enrico Petrella, l’uscente, nonché consigliere provinciale, è stato riconfermato alla guida del Municipio con il 98%. Ha rastrellato 3.896 voti, contro gli appena 91 dell’avversario Raffaele Di Resta. Merito suo e della lista “Cento Passi“, evidente richiamo al mondo dell’associazionismo da cui Petrella proviene e nel quale vanta una militanza trentennale. E col quale continua a collaborare, ottenendone il coinvolgimento in alcuni progetti.

Petrella porta all’incasso sei anni di buona amministrazione. Durante i quali ha costruito entusiasmo, consenso, gioco di squadra e quella “pace sociale” che aveva invocato appena eletto per la prima volta, tendendo subito una mano ai rivali elettorali.

Nel corso del primo mandato ha realizzato uno dei parchi giochi più grandi del comprensorio, Villa ‘Angelo Parente’, ha avviato i lavori, quasi ultimati, per il ponte pedonale sul fiume Volturno, che collegherà il centro storico alla frazione Brezza, ha portato la raccolta differenziata ad oltre l’80% ed ha riordinato la riscossione tributi per combattere l’evasione.

Nei mesi scorsi Petrella aveva provato a convincere i potenziali competitor a presentarsi con lui in un’unica lista alle elezioni, secondo il principio – discutibile – che lasciare quattro consiglieri alla minoranza significava avere quattro persone che non lavorano per il paese.

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