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Lo scuolabus ha attraversato il passaggio al livello, nel consueto tragitto quotidiano per portare i ragazzi a scuola. Ma è stato travolto da un treno. L’incidente è avvenuto a Buggenhout, nelle Fiandre Orientali, in Belgio. Sin da subito, le autorità hanno parlato di diversi morti e successivamente il ministro dei Trasporti Jean-Luc Crucke ha confermato che le vittime sono almeno quattro, e tra loro due sono adolescenti. Deceduto anche l’autista del bus e un adulto che accompagnava gli studenti, ha precisato il ministro, aggiungendo che altre due persone sono rimaste gravemente ferite. “È con profonda tristezza che ho appreso del tragico incidente a Buggenhout. I miei pensieri sono con le vittime e i loro cari. Auguro molto coraggio ai feriti,” ha scritto il ministro dell’Interno Bernard Quintin su X.

Secondo Vrt, oltre all’autista, lo scuolabus trasportava sette bambini e un accompagnatore. L’autista lavorava per la società subappaltatrice per De Lijn e trasportava alla scuola secondaria Richtpunt Campus Buggenhout sette studenti con bisogni educativi speciali e un accompagnatore. La dinamica dell’incidente è ancora oggetto di indagine, ma le prime informazioni indicano che il passaggio a livello fosse chiuso al momento dello scontro. Non si sono registrati feriti a bordo del treno, ma i servizi di emergenza sono intervenuti dopo essere stati allertati della presenza di vittime sullo scuolabus. “La collisione è avvenuta alle 8:08 del mattino. Le immagini mostrano che le barriere erano abbassate e il semaforo era rosso. Non conosciamo le circostanze dell’incidente. Spetta alla polizia e all’ufficio del procuratore condurre l’indagine”, ha detto Thomas Baeken, portavoce di Infrabel, l’azienda pubblica responsabile della gestione, manutenzione e sviluppo dell’intera rete ferroviaria del Belgio, parlando con Vrt. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, esprime le sue “più sentite condoglianze” alle famiglie e ai cari delle vittime. “Ho appreso con profondo dolore del tragico incidente tra un treno e uno scuolabus avvenuto oggi a Buggenhout. Le mie più sentite condoglianze vanno alle famiglie delle vittime e ai loro cari. Oggi, l’Europa piange con il Belgio”, dichiara la leader dell’esecutivo Ue.