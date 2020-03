“Cosa succederà se non si rispettano le regole? Non riusciremo a curare tutti, quindi dovremo poter decidere a chi dare le maggiori chance di salvarsi. Questo per noi operatori sanitari è un dramma. Quello che ci si prospetta è che ci sarà nel post coronavirus un’intera generazione di operatori sanitari che vivrà di disturbi post traumatici”. È lo scenario drammatico prospettato dal medico del pronto soccorso del Policlinico di Milano, Bruno Zecca, a Sono le Venti, il programma di Peter Gomez in onda sul Nove dal lunedì al venerdì alle 19,55. Il motivo? Le numerose fughe dalle “zone rosse” dopo l’annuncio dell’esecutivo di allargare ulteriormente le aree per contenere il contagio. La richiesta, spesso inascoltata, ricorda il dottore, è quella di “rimanere nelle proprie case e di uscire solo se è indispensabile”.

