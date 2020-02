“Stiamo lavorando con il governo per inserire nel decreto la possibilità di assunzione di pensionati sia medici che di infermieri”. Lo ha detto l’assessore della Lombardia al Welfare, Giulio Gallera nel corso della conferenza stampa organizzata nella sede della Regione al termine della videoconferenza con il premier Conte. Gallera ha afforntato il tema del personale sanitario e della necessità di affrontare una carenza di medici, soprattutto perché alcuni risultano positivi e devono dunque mettersi in quarantena. “L’ospedale di Cremona è quello più sotto pressione assieme a quello di Lodi. Se riusciamo – ha aggiunto – ad avere solo alcuni ospedali in difficoltà, il sistema riesce a resistere”. Per questo, “è partito il reclutamento in alcuni presidi ospedalieri, servono alcune figure mediche specifiche, anche perché alcuni medici sono positivi e quindi vanno in quarantena. L’idea – ha proseguito – è quindi di fare un albo delle disponibilità di figure professionali da utilizzare di volta in volta”

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore