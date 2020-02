Dopo mesi di indagini e di colloqui con 55 artisti, il sindacato statunitense degli artisti d’opera, l’American Guild of Musical Artists, ha raggiunto un verdetto sul caso di Placido Domingo, stella dell’opera accusata di molestie sessuali: i legali dell’organizzazione, sulla base delle testimonianze di 27 persone, sono arrivati alla conclusione che il tenore negli anni ha portato avanti “una condotta sistematica di abusi sessuali e di potere”. Lui risponde con una lettera aperta di scuse: “Voglio che queste donne sappiano che sono veramente dispiaciuto per il dolore che ho causato loro”.

Placido Domingo, 79 anni, mezzo secolo di carriera sui palchi più prestigiosi al mondo, questa estate è stato accusato da diverse donne di molestie sessuali: prima la testimonianza di nove donne, che hanno raccontato all’Associated Press di approcci insistenti, palpeggiamenti, telefonate a tarda notte. Poi altre 11 si erano unite al coro di denunce: tra queste, il mezzosoprano in pensione Patricia Wulf e della cantante Angela Turner Wilson: “Mi afferrò al seno, mi ha fatto male”. Due donne avevano ammesso di aver avuto rapporti sessuali con Domingo, dicendo di essersi sentite costrette a causa del suo potere e del potenziale danno alle loro carriere se avessero rifiutato. Domingo si era difeso dicendo di aver sempre ritenuto i suoi rapporti consensuali, ma era stato costretto a lasciare l’incarico di direttore generale del Los Angeles Opera, compagnia che aveva aiutato a fondare, che ha aperto un’indagine interna su di lui, ancora in corso. Uno dopo l’altro, i cartelloni dei principali teatri del mondo hanno deciso di cancellare dai loro cartelloni gli spettacoli di Placido Domingo.

Martedì, prima che arrivasse la decisione dell’American Guild, il cantante ha rilasciato una pubblica dichiarazione di scuse: “Negli ultimi mesi mi sono preso del tempo per riflettere sulle accuse di varie mie colleghe contro di me. Rispetto il fatto che queste donne si siano infine sentite abbastanza al sicuro da poter parlare, voglio sappiano che sono veramente dispiaciuto per la sofferenza che ho causato loro. Accetto la piena responsabilità per le mie azioni, questa esperienza mi ha fatto crescere”.

L’indagine del sindacato è la prima di due inchieste indipendenti lanciate dopo che molte donne hanno accusato Domingo di molestie sessuali e abuso di potere, in due storie pubblicate dalla Associated Press nel 2019. Oltre alle 27 testimonianze dirette e indirette, l’indagine ha rilevato che altre 12 persone hanno dichiarato di essere state a conoscenza della reputazione di Domingo, che era nota nei luoghi in cui lui lavorava. Tra i comportamenti inappropriati di cui viene accusato ci sono palpeggiamenti non autorizzati, baci sulla bocca, telefonate notturne in cui chiedeva alle colleghe di raggiungerlo a casa sua, inviti a uscire così ripetuti da essere, nella percezione delle vittime, al confine con lo stalking.