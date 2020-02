Officer Specter, una poliziotta con un occhio solo, è una delle protagoniste di Onward, il nuovo cartone Disney-Pixar e in una conversazioni con altri personaggi fa sapere di amare una donna. La prima donna lesbica nella storia della Disney, titola l’Independent: “Abbiamo voluto aprire di un pizzico il nostro mondo e farlo più rappresentativo della società intorno a noi“, ha detto il produttore Kori Rae a Yahoo Entertainment. Sarà l’attrice lesbica Lena Waithe a dare la voce a Officer Specter. Non sono mancate le prime polemiche della destra religiosa secondo cui “i nostri figli non dovrebbero essere soggetti a cartoni animati di indottrinamento gay”, anche se questa apertura del mondo Disney alla comunità LGBT dura il tempo di una battuta.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore