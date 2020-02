In molti si sono preoccupati vedendola ieri sera mentre, durante Live Non è la D’Urso, si sottoponeva alla macchina della verità. Tanti messaggi sui social per assicurarsi che Nina Moric stesse bene e che non fosse sotto effetto di sostanze. Anche Barbara D’Urso e Luigi Mario Favoloso, il suo ex fidanzato, hanno fatto riferimento a un possibile stato di alterazione della modella croata. Che ha risposto con delle Instagram story: “Drogata, malata di mente, ubriaca. Cos’altro mi avete detto. Ah sì, che ho ingannato la macchina della verità. Sarebbe così facile? C’erano i medici in casa che controllavano il battito del cuore e tutto il resto. Ero solamente stanca di questa terrificante vicenda. Però, come ho detto prima, la giustizia non la fa un programma. Anzi. La giustizia si affronta nelle sedi opportune, quindi. Detto ciò, da domani comincio a respirare perché piano piano la verità sta uscendo fuori. Ci sono cose ben più precise che nessuno di voi immagina“, ha scritto la Moric. Che ha aggiunto: “Se chiudevo gli occhi era solo per una ragione. Avevo l’auricolare sull’orecchio e quindi non volevo sentire quello che dicevano in studio, ma volevo concentrarmi su quello che volevo dire. Quindi, prima di giudicare, magari dovete informarvi un attimino sulla ragione per cui avevo gli occhi chiusi. Non volevo sentire nessuno, perché loro per me sono nessuno, nullità assolute. Sono soltanto nullità e alla nullità si risponde così, chiudendo gli occhi e dicendo la verità“.

