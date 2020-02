Insieme parteciparono alla terza edizione del Grande Fratello. Ma le strade di Victoria Pennington e Pasquale Laricchia si divisero poco dopo. Oggi lei racconta di gravissimi episodi di violenza che Laricchia smentisce. Ieri sera, ospite a Live non è la D’Urso, Victoria ha raccontato: “Quando ho lasciato lui io ho scelto di vivere evitando di rimanere in una situazione molto violenta. L’ultima volta ha corso dietro di me, io sono andato in stanza da letto. Me ne ha dati così tanti che io ho smesso di respirare, ho rischiato di morire se me lo avesse fatto un’altra volta”. La D’Urso ha chiesto allora alla Pennington se fosse andata alla polizia per denunciare le violenze subite: “Sì, dopo di che non sono più andata dalla polizia perché ho avuto paura. Il mio unico punto di riferimento era Pasquale perché non avevo parenti, amici o conoscenti che mi potevano aiutare”, ha risposto. E ha poi smentito di aver chiesto scusa a Laricchia per dichiarazioni simili fatte nei giorni scorsi: “Io non ho mai detto a Pasquale di perdonarmi dopo quello che ho fatto”.

