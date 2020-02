“Se oggi siamo in piazza è perché chiediamo istituzioni all’altezza per la nostra Italia. Quando quelle istituzioni non garantiscono più questo allora scendiamo in piazza perché vogliamo delle istituzioni e una politica all’altezza”. Lo ha detto l’ex capo politica del Movimento 5 stelle Luigi Di Maio dal palco della manifestazione contro i vitalizi che ha radunato attivisti ed eletti M5s in piazza Santi Apostoli. “Giustizia – ha aggiunto, prima di chiamare sul palco il Guardasigilli Alfonso Bonafede – è tutelare chi si comporta correttamente e far capire a chi crede di trovare la scorciatoia che questo non è un Paese per loro. E dopo tanti anni in cui molti opportunisti facevano i ministri della Giustizia, finalmente abbiamo un ministro della Giustizia tutto di un pezzo e lo dobbiamo difendere. Perché se lo dobbiamo difendere, dobbiamo difendere anche le sue riforme, come la riforma sulla prescrizione”

