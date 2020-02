“Andate a vedere cosa ha detto Di Maio nel 2016 su Giulio quando era all’opposizione. Purtroppo come dicevo prima chi entra nei palazzi camminando sui tappeti non sente il suono dei propri passi e perde il contatto con la realtà. Chi entra nei palazzi cambia. E questo è una vergogna“. Lo ha detto Paola Regeni, alla presentazione del libro Giulio fa cose a Genova. Regeni, la madre: “Andate e vedere cosa diceva Di Maio nel 2016 su Giulio e cosa ha detto in questi giorni. Chi entra nei palazzi cambia”

A prendere la parola, in occasione della presentazione del libro Giulio fa cose, a Genova, è poi il padre del giovane di Fiumicello, Claudio: “La resistenza della politica italiana nella ricerca di verità su Giulio la sentiamo, se è stato rimandato al Cairo l’ambasciatore è proprio perché ci sono gli interessi dell’Italia nei confronti dell’Egitto, aspetti economici, investimenti, giacimenti e turismo”. Leggi Anche Zaki, il presidente della Camera in Egitto contro Sassoli: “Le sue parole sono interferenze inaccettabili negli affari interni”

In nome dei buoni rapporti con il regime di al-Sisi e degli interessi commerciali, sostiene l’uomo, “si è messa da parte la verità e la giustizia. L’ambasciatore non viene richiamato, cosa che stiamo chiedendo da tempo, il Governo egiziano non sta rispondendo alla rogatoria, quindi c’è una debolezza della politica italiana che non ci aiuta. Ci sono delle persone che ci sono vicine. Il presidente della Camera, Roberto Fico, ci è molto vicino e siamo molto grati a queste persone, però manca il passo decisivo, il mettere davanti al Governo egiziano una posizione ferma. Il nostro Governo è un po’ ballerino su da che parte stare”. Leggi Anche Zaki, Sassoli: ‘Egitto lo liberi immediatamente. Rapporti con Ue legati a rispetto diritti umani’. Di Maio: ‘Ambasciatore resta al Cairo, serve lì’

In un primo momento questo articolo conteneva una dichiarazione e un titolo non corretti perché l’agenzia di stampa che aveva battuto la notizia l’ha ripetuta due ore dopo, correggendo la dichiarazione della madre di Giulio Regeni. Questa versione, dunque, risulta corretta.

Aggiornato da Redazione alle 10,30 del 15 febbraio 2020