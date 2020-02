A un anno e mezzo dalla strage del ponte Morandi, i parenti delle 43 vittime si sono dati appuntamento di fronte alla sede del 1° Tronco di Autostrade a pochi metri dal casello di Genova Ovest. Un volantinaggio per chiedere giustizia per i loro cari ma anche la forte richiesta di garanzie sul fronte della sicurezza, così i familiari hanno atteso le 11.36, ora in cui hanno alzato al cielo 43 rose bianche fermando per qualche minuto il traffico di ingresso dell’autostrada, tra applausi e clacson suonati per solidarietà da chi ha atteso in coda che il piccolo corteo si muovesse verso la sede locale di Aspi. Diversamente dal previsto, grazie alla disponibilità dei dipendenti che hanno aperto i cancelli, la marcia del comitato dei parenti delle vittime non si è fermata davanti alla sede ma è proseguita fino al cortile interno dove sono state piantate le rose in memoria delle vittime.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore Sei arrivato fin qui Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L'abbiamo deciso perchè siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un'informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it e pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi però aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa Sostenitore Oppure sostienici pagando con Google Sostienici con