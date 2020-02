Il rientro è previsto per sabato 15 febbraio: Niccolò, il 17enne italiano rimasto bloccato a Wuhan, torna in Italia. La sua partenza era stata rimandata due volte perché febbricitante, nonostante sia risultato negativo al coronavirus. Non è escluso che, dopo che il volo sarà atterrato all’aeroporto militare di Pratica di Mare, si decida di trasferirlo allo Spallanzani. Atterrerà a Fiumicino su un KC 767A dell’Aeronautica militare ma, a differenza degli altri due rimpatri di nostri connazionali, avvenuti nei giorni scorsi, stavolta si tratterà di un volo in bio-contenimento. Il ragazzino viaggerà in sostanza in una speciale barella isolata proprio come avvenne per Fabrizio Pulvirenti, il medico di Emergency malato di Ebola in Sierra Leone, dove lavorava come volontario, che il 25 novembre 2014 fu portato in Italia dall’Arma azzurra fino a Pratica di Mare. Si è deciso di farlo rientrare con questo volo speciale evitando ulteriori stop alla partenza dalla Cina.

Il volo in bio-contenimento avviene con un team medico dell’Aeronautica militare specializzato. Il paziente, durante il trasporto aereo, viaggia all’interno di speciali barelle ‘Ati’. Il sistema è costituito da un telaio (rigido o semi rigido), da un involucro in Pvc (cosiddetto envelope) che permette l’osservazione e il trattamento in isolamento, da un motore alimentato a batterie che consente di mantenere all’interno una pressione negativa e da filtri ad alta efficienza (Highly Efficient Particle Air) che impediscono, in entrata ed uscita, il passaggio di micro particelle potenzialmente infette garantendo la sicurezza per gli operatori sanitari che assistono il malato. A bordo dell’aereo in partenza domani ci sarà anche il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri, presente anche per riportare in Italia nei giorni scorsi un gruppo di connazionali da Wuhan e che ora si trovano in quarantena alla Cecchignola. Un uomo è risultato positivo al virus e si trova attualmente ricoverato all’Istituto Spallanzani di Roma. Per questo motivo il viceministro Sileri si è trovato al centro delle polemiche, perché secondo alcuni avrebbe dovuto anche lui essere sottoposto a isolamento precauzionale.