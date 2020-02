La Cina cambia il sistema di diagnosi (che include anche i pazienti asintomatici): in un giorno picco di vittime, in particolare nella provincia dove si trova la città focolaio del virus, Wuhan. Per questo il presidente Xi Jinping ha rimosso segretario del Partito comunista dell’Hubei e ha nominato al suo posto un uomo di fiducia. L'ambasciata cinese in Italia denuncia: "In questi giorni si sono verificate delle aggressioni verso i cinesi in Italia, non turisti, alla nostra comunità"

La Cina ha deciso di adottare un nuovo sistema di classificazione della diagnosi per il coronvirus Covid-19, che include anche i pazienti asintomatici. Il risultato è stato un boom di persone contagiate e di vittime. Altre 242 persone sono morte solo nelle ultime ventiquattr’ore nella provincia di Hubei e il numero totale delle vittime in Cina sale così a 1350, di cui 1.310 nella zona di Wuhan, città focolaio del virus. Il presidente Xi Jinping, ha deciso di “punire” funzionari del partito per sanzionare inefficienze, omissioni e ritardi di fronte all’epidemia. Intanto sono stati accertati altri 44 casi di contagio a bordo della nave da crociera da giorni in quarantena nel porto di Yokohama e il Giappone registra la prima vittima entro i confini nazionali. Si tratta di una donna di 80 anni. Sul fronte della ricerca, Shanghai ha annunciato di aver isolato e identificato con successo il ceppo del nuovo coronavirus da un campione di pazienti, risorsa chiave per lo sviluppo di vaccini, la produzione di farmaci e lo studio dei meccanismi patogeni. Per quanto invece riguarda l’Italia, Pechino ha autorizzato il volo speciale che rimpatrierà da Wuhan Niccolò, lo studente italiano 17enne. Dovrebbe partire domani e rientrare sabato. A Bruxelles il vertice dei ministri della Salute dell’Unione europea: “Ho chiesto di tenere molto alto il livello di attenzione e non sottovalutare i rischi”, ha fatto sapere il ministro Roberto Speranza.

Pechino rimuove capi del Pcc di Wuhan e Hubei – Nel mirino sono finiti i funzionari di più alto livello politico finora colpiti, a pochi giorni dalla decimazione delle autorità sanitarie e della Croce Rossa locali. I media ufficiali hanno riferito, in successione, la rimozione di Jiang Chaoliang da segretario del Partito comunista dell’Hubei, sostituito dal sindaco di Shanghai, Ying Yong, fedelissimo del presidente. Subito dopo, Wang Zhonglin è stato ufficializzato alla guida del partito di Wuhan, al posto di Ma Guoqiang che a fine gennaio in un’intervista alla tv statale Cctv aveva ammesso i ritardi nella scoperta del coronavirus. “In questo momento mi sento in colpa, con rimorso e rimprovero – aveva detto – Se fossero state adottate prima le misure di controllo rigorose, il risultato sarebbe stato migliore di quello attuale”. Il rafforzamento della presa di potere di Xi con uomini di sua totale fiducia si è completata con il siluramento di Zhang Xiaoming, rimosso da direttore dell’Ufficio per gli affari di Hong Kong e Macao del Consiglio di Stato. Zhang è stato demansionato a semplice vice direttore nel dipartimento per lo sbrigo della pratiche quotidiane, venendo sostituito da Xia Baolong, vice presidente e segretario generale del Comitato nazionale della Chinese Peoples Political Consultative Conference, organo consultivo di massimo livello, ed ex segretario del Pcc dello Zhejiang, provincia cara al presidente Xi. Sulla sorte di Zhang hanno pesato le turbolenze pro-democrazia di Hong Kong e, da ultimo, l’umiliazione della quarantena e della chiusura di quasi tutti i punti di transito tra ex colonia e la madrepadria. Un affronto contro Pechino da parte della regione amministrativa speciale.

Nuovi contagi sulla nave da crociera Diamond Princess – Il governo del Giappone ha riferito di 44 nuovi contagi di coronavirus sulla Diamond Princess, la nave da crociera ormeggiata nel porto di Yokohama. Salgono così a 218 i casi confermati sulla nave, come ha spiegato il ministero della Sanità di Tokyo. Tra loro ci sono 29 cittadini e 15 stranieri, 42 passeggeri e un membro dell’equipaggio. Cinque passeggeri sono stati ricoverati con sintomi gravi e si trovavano in terapia intensiva con respirazione artificiale, come ha spiegato ai giornalisti il ministero della Sanità Katsunobu Kato. Il governo giapponese ha deciso di consentire ai passeggeri di età superiore agli 80 anni di scendere dalla nave se risultano negativi al test. Verrà data la priorità ai passeggeri con problemi di salute cronici o nelle cabine senza finestre. Nel frattempo, però, da segnalare la prima morte nel Paese di una persona contagiata dal nuovo coronavirus.

A Roma lo Spallanzani dimette 20 turisti cinesi in quarantena – Per quanto riguarda il quadro italiano, sono stati dimessi stamani dall’ospedale Spallanzani di Roma i venti turisti cinesi che facevano parte della comitiva della coppia risultata positiva al coronavirus. Sono stati in quarantena 14 giorni e sono sempre risultati negativi al test. Tra loro anche cinque minori. A salutarli l’assessore alla Sanità della Regione Lazio Alessio D’Amato e il direttore sanitario dell’ospedale Francesco Vaia. “Loro erano tranquilli. Anche se erano venuti a contatto con la coppia risultata positiva al coronavirus sono stati tranquilli, con maschere, camici, guanti. Sono rimasti in camera. Erano ospitati in un reparto dell’ospedale dove c’erano soltanto loro venti, con l’equipe medica. Ma tutto l’ospedale si è prodigato”, ha spiegato un’infermiera dello Spallanzani che li ha seguiti. Ora prenderanno un volo per la Cina con scalo a Francoforte. Nel frattempo, ha fatto sapere sempre lo Spallanzani nel bollettino quotidiano, “i due cittadini cinesi affetti coronavirus continuano a essere ricoverati nella terapia intensiva. Le loro condizioni cliniche sono ad oggi invariate e con parametri emodinamici stabili. Continuano la terapia antivirale. La prognosi resta riservata”.

Ambasciata cinese denuncia aggressioni in Italia – “Nella comunità cinese si sta diffondendo il panico. Non per l’epidemia di coronavirus, ma per la sicurezza. Ci sono state aggressioni verso cinesi in Italia, non turisti, ma comunità cinese. Vorrei invitare gli amici italiani a fare attenzione alla sicurezza dei nostri connazionali che vivono e lavorano in Italia, di evitare pregiudizi, distinzioni, aggressioni. Insulti e minacce non sono tollerabili. E’ l’appello che voglio lanciare”. Così ha detto detto il dottor Zhang dell’ambasciata cinese che ha accompagnato i 20 turisti dimessi dallo Spallanzani.

Autorità cinesi adottano nuovo protocollo di diagnosi del virus – Le autorità sanitarie della provincia di Hubei, epicentro dell’epidemia di coronavirus, hanno adottato un nuovo sistema di classificazione per la diagnosi di infezione che include anche i pazienti asintomatici, facendo così aumentare notevolmente il numero delle persone contagiate e delle vittime. In conformità con le altre province, a partire dai conteggi del 12 febbraio la provincia di Hubei includerà tra i casi confermati anche il numero di casi diagnosticati clinicamente. Dei 14.840 casi aggiunti, quindi, 13.332 sono dovuti alla nuova classificazione mentre 1.508 sono realmente nuovi contagi. Nella provincia sono anche stati registrati 242 nuovi decessi, inclusi 135 casi diagnosticati clinicamente. I funzionari sanitari hanno spiegato che il nuovo sistema di classificazione della malattia ha lo scopo di garantire che “i pazienti possano ricevere il trattamento previsto per i casi confermati il più presto possibile per migliorare ulteriormente la possibilità di successo del trattamento”, come ha spiegato la Commissione sanitaria della provincia di Hubei. Il nuovo sistema di conteggio è stato adottato “al fine di essere coerente con la classificazione della diagnosi messa in atto da altre province in tutto il Paese”. Il cambiamento fa pensare che Hubei potrebbe aver precedentemente sottostimato il numero di casi ufficiali del coronavirus.

Il ministro Speranza al vertice dei ministri della Salute dell’Ue – “Ho chiesto di tenere molto alto il livello di attenzione e non sottovalutare i rischi. Secondo i nostri studi che abbiamo condotto in queste settimane, si può arrivare a un paziente su 5, quasi il 20%, che” a causa dell’infezione da nuovo coronavirus cinese “può avere bisogno di terapia intensiva e assistenza respiratoria. Sono numeri che possono mettere in difficoltà anche servizi sanitari nazionali importanti e solidi come quelli che ci sono in Ue”. A lanciare il monito è stato il ministro della Salute, Roberto Speranza, oggi a Bruxelles durante il vertice dei ministri della Salute dell’Unione europea. “Credo che l’Europa debba dare una risposta forte e unitaria – ha aggiunto il ministro – nel pieno sostegno del Governo cinese, di cui apprezziamo il lavoro straordinario condotto in questi giorni e con cui dobbiamo avere la più stretta e la più piena collaborazione”.

Crollano vendite delle auto – Le vendite di auto in Cina frenano a gennaio fino a toccare nuovi minimi nel mezzo dell’epidemia del nuovo coronavirus, che si aggiunge a un trend strutturale negativo: le vendite ai concessionari calano del 18%, a 1,61 milioni unità, in base ai dati forniti dalla Caam, la China Association of Automobile Manufacturers. Si tratta del calo mensile più ampio da gennaio del 2012.

Vietnam, intera città in quarantena – In Vietnam, i media ufficiali hanno riferito che il comune di Son Loi di 10.000 residenti a nord-ovest della capitale Hanoi è stato messo in quarantena per evitare la diffusione del corona virus. Il quotidiano online VN Express ha citato un alto funzionario della provincia di Vinh Phuc che ha riportato un aumento dei casi nel comune. Il Vietnam ha confermato 16 casi di infezione.

Oms: “Troppo presto per prevedere fine epidemia” – L’Oms avverte: “È troppo presto” per prevedere la fine dell’epidemia. La Cina all’Onu: “Da noi apertura, trasparenza e responsabilità”.

Rinviati Mobile World Congress e Gp di F1 – A causa delle troppe defezioni, è stato rinviato il Mobile World Congress di Barcellona, la più grande fiera internazionale della telefonia. Non solo, è stato rinviato il Gp di Cina di F1. Lo spettro del virus incombe anche sulle Olimpiadi di Tokyo, ma il Ceo assicura: nessuno spostamento.