“Cosa sta accadendo? A febbraio, nel pinerolese e a Torino si sono registrati i valori più alti in oltre 250 anni di osservazioni meteorologiche. Questi non sono più eventi eccezionali, ma sintomi di un riscaldamento che investe tutto il pianeta”. Così il climatologo Luca Mercalli, a Sono le Venti, il programma di Peter Gomez in onda dal lunedì al venerdì sul Nove alle 19,55, commenta le temperature eccezionali di questo inverno, relazionandole con il cambiamento climatico in atto. “Il 6 febbraio è stata registrata la temperatura più alta mai rilevata in Antartide – continua – Sono i sintomi dell’emergenza climatica, ma è come la febbre che sale da piccolo malessere iniziale, se non curata, si trasforma in malanno letale”.

