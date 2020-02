Un video messaggio per salutare Patrick George Zaki. Gli amici dello studente egiziano dell’Università di Bologna noto per il suo impegno nel campo dei diritti umani, arrestato e attualmente detenuto in Egitto, durante il flash mob organizzato in piazza Maggiore a Bologna per chiedere la liberazione del 27enne, hanno deciso di condividere, anche via social, il loro affetto per Patrick. Tenendo in mano dei cartelli con la scritta “Free patrick”, i compagni di corso e gli amici hanno chiesto di “tornare presto”, affermando che faranno “tutto il possibile per riaverti qui”.

