A Domenica In arriva il vincitore del Festival, Diodato. E la zia Mara non si lascia scappare l’occasione per fare la domanda che tutti volevano fare. Visto l’imbarazzo del cantautore, però, la prende larga: “Non è dedicata a una donna questa canzone, no?”. E il vincitore di Sanremo, dondolando un po’, risponde: “Anche”. A quel punto Mara prova il colpaccio: “Nel senso, a una ex morosa bella, bruna, simpatica, sexy, che canta bene…”. Diodato, ormai in preda all’imbarazzo più totale, risponde: “Anche, sì… Canta bene…“. Mara quindi chiosa: “Lui ha avuto una bellissima storia con Levante” e quando il cantautore le fa notare di non averne mai voluto parlare lei aggiunge: “Ma infatti, ne parlo io…”.

Festival di Sanremo 2020, la canzone vincitrice è “Fai rumore” di Diodato. Coez a Levante su Instagram: “Questa l’ha dedicata a te” I due sono stati fidanzati dal 2017 - dopo la separazione della cantautrice dal suo ex marito Simone Cogo - fino a qualche mese fa ma di questa loro storia d'amore si è avuto notizia solo di recente, perché hanno voluto viverla in privato, senza pubblicare praticamente nulla sui social