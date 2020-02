“Non pensi che sia sbagliato che tuo marito vada in giro con capelli viola, smalto e rossetto?“. Stanca di sentirselo chiedere la dj e speaker radiofonica Valentina Pegorer, moglie del chitarrista di Achille Lauro Boss Doms, ha deciso di chiarire una volta per tutte il suo punto di vista a riguardo. “Non pensi che la cosa più importante che un marito e padre possa fare sia dare amore e protezione alle proprie donne?“, ha rilanciato in un post su Instagram. “Gli schemi sono solo nelle menti di chi se li prefissa, siate sinceri con voi stessi e ascoltate la vostra natura”, ha aggiunto.

Nel post, la dj ha pubblicato una foto di lei e Boss Doms insieme dopo la sua esibizione con Achille Lauro alla serata finale del Festival di Sanremo e conclude: “Grazie Edoardo. Non potresti che essere tu”. All’anagrafe infatti, il chitarrista è Edoardo Manozzi: la coppia si è conosciuta nel 2017 a Pechino Express e hanno una figlia di un anno, Mina.