Il conduttore e direttore artistico rivela cosa è successo ieri sera sul palco del Teatro Ariston quando Bugo ha lasciato il palco, dopo le accuse di Morgan in diretta. Poi è arrivato Fiorello che ha chiesto scusa ai giornalisti per una intervista uscita su Tiziano Ferro e il famoso hashtag #fiorellostattezitto

Il “caso” Bugo-Morgan ha tenuto banco alla conferenza stampa del Festival di Sanremo 2020. Amadeus ha rivelato che ha cercato Bugo per tutta la città fino alle 4 e ha potuto confrontarsi con lui. “Bugo è una delle persone più educate che abbia mai conosciuto nella mia vita. La prima cosa che mi ha detto è stato ‘ti chiedo scusa’. Era triste perché aveva creato un problema. – ha detto – So che tra di loro c’è stato un problema personale. I due sono molto amici e normale che i caratteri sono diversi e qualcosa è accaduto se due persone si vogliono bene è normale che accada questo e mi auguro che possano risolverla e possano portare la canzone in giro. Questa sera Bugo e Morgan non ci saranno, nemmeno fuori gara. Se la canzone fosse di Bugo e Bugo fosse rimasto sul palco e Morgan se ne fosse andato allora avremmo valutato la cosa diversamente. La squalifica era inevitabile”.

Il vicedirettore di Rai Uno Fasulo ha ribadito che le critiche di Morgan sul “boicottaggio” delle prove delle cover erano infondate: “Se dovessimo fare un minutaggio, Morgan sarebbe quello che ha provato di più. Nessun collega si è lamentato. Morgan ha avuto l’occasione di provare più volte l’arrangiamento fornito, poi condiviso con lui e la casa discografica, poi purtroppo e sottolineo purtroppo, il finale è quello che avete visto”.

Poi è arrivato Fiorello che si è subito scusato con la sala stampa: ”Volevo chiedere scusa a voi tutti giornalisti perché è uscita una diciamo così ‘una intervista’ firmata da Selvaggia Lucarelli. Non sono il Dalai Lama, in realtà era una telefonata ingenua, da anni non chiamavo un giornalista. Insomma mi ero spiegato in un modo, poi ho letto delle cose che mi hanno dato fastidio su Internet e ho richiamato lamentandomi. Se io chiamo te e ti dico una cosa, tu la pubblichi?”. Poi è entrato nel merito: “Non volevo mica dire che Tiziano Ferro aveva scatenato l’odio su di me, ma volevo solo dire che quando si dicono delle cose, qui in assoluta buona fede, può capitare che scaturiscano cose più pesanti. Quindi ha fatto una battuta, sono partite delle cose e abbiamo chiarito. Il mio momento più bello del mio Festival, ma lo dico veramente, è stato quando ho incontrato alle prove Tiziano ieri pomeriggio, abbiamo parlato, ci siamo chiariti subito, lo conosco da 25 anni e a ‘Stasera pago io’, abbiamo fatto qualsiasi cosa. Dunque c’è stata una piccola cosa, abbiamo chiarito e stamattina ci siamo mandati i messaggi affettuosi culminati con una bella frase ‘siamo due persone intelligenti’. Stop. Io andarmene dal Festival? Questa cosa non sta né in cielo né in terra. Quello che è successo poteva succedere a chiunque, ha scatenato delle cose spiacevoli, chi siamo chiariti”, ha concluso lo showman.

All’inizio dello show sarà mostrata la classifica provvisoria ponderata con quelle delle scorse sere. Stasera in gioco Demoscopica (33%), Sala Stampa, Tv, Radio e Web (33%) e Televoto (34%). Il risultato farà media con i precedenti dati e verrà resa nota una nuova classifica. Poi sarà tutto azzerato e si voteranno soltanto i 3 finalisti, sempre con il sistema misto. Gli scommettitori per la vittoria puntano su Diodato e Gabbani. Nello specifico Diodato è dato a 3.50 con Gabbani, seguono i Pinguini Tattici Nucleari a 7.50, mentre Elodie è quarta a 9.00. Tiziano Ferro canterà “Alla mia età” e poi il gran finale con il medley “Non me lo so spiegare”, “Ed ero contentissimo” e “Per dirti ciao!”.