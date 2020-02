Diletta Leotta e Rula Jebreal sono arrivate all’Ariston Roof insieme ad Amadeus per la conferenza stampa della prima puntata del 70esimo Festival di Sanremo. Accolte da una distesa di flash di fotografi e cameraman, le due co-conduttrici della prima serata sono salite sul palchetto insieme al presentatore. Capelli raccolti e abito bianco e corto per Diletta Leotta, giacca, vestito lungo e capelli sciolti per Rula Jebreal. Le due hanno salutato brevemente la sala stampa e si sono sedute affianco ad “Ama” in attesa delle domande dei giornalisti che hanno colto l’occasione per una battuta, chiedendogli di fare un passo indietro.

