“L’isolamento del virus è un passo essenziale per studiarlo e per poter perfezionare i metodi diagnostici, individuare eventuali sostanze antivirali e per capire la biologia del virus e i suoi meccanismi patogenetici”. A rivendicarlo Maria Rosaria Capobianchi, ricercatrice dello Spallanzani e direttore del laboratorio di virologia, a margine di un incontro con il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti, e con l’ambasciatore cinese in Italia, Li Junhua. “Ogni volta che abbiamo a che fare con un nuovo virus si apre un campo importante di ricerca, per trovare applicazioni nel campo del trattamento e della prevenzione”, ha continuato. Sui tempi per un vaccino però Capobianchi non si è sbilanciata: “Non è detto che questo accada prima che questa fase epidemica si risolva”

