Picchiavano per futili motivi, lasciando le vittime, nei casi più gravi, in fin di vita. Cinque giovani, tra i 19 e i 26 anni, sono stati arrestati su ordinanza del gip del Tribunale di Tivoli. Gli aggressori facevano parte di una “banda”, che agiva soprattutto alle porte di Roma, a Monterotondo e a Fonte Nuova. Le vittime erano terrorizzate dai brutali pestaggi e dal timore di eventuali ripercussioni, anche nei confronti dei familiari. Per questo l’indagine, condotta in particolare dai carabinieri di Monterotondo e dal commissariato di polizia di Tivoli, ha incontrato inizialmente difficoltà per le mancate collaborazioni.

