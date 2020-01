Niente sbarco fino a quando i test escluderanno che si tratti di coronavirus. Il sindaco leghista di Civitavecchia, Ernesto Tedesco, ha di fatto impedito la discesa a terra di 1.143 passeggeri della Costa Smeralda, al contrario di quanto deciso dalla Capitaneria di Porto, che nel primo pomeriggio aveva dato il via libera. Lo scontro istituzionale dopo che una donna asiatica di 54 anni, imbarcatasi mercoledì sera a Savona insieme al marito, ha fatto scattare le misure precauzionali all’interno della nave da crociera Costa Smeralda, attraccata a Civitavecchia. Ha la con febbre alta, sono partite le procedure di sicurezza. Con una conseguenza collaterale: quasi 7mila passeggeri della nave sono bloccati a bordo, mentre si attendono i risultati dei test dall’Istituto Spallanzani di Roma che dovrà chiarire se si tratta di coronavirus, il virus cinese che si sta tentando di contenere e ha già fatto oltre 170 morti. Una situazione di fatto bloccata, almeno fino a quando i medici chiariranno la natura della malattia che ha colpito la turista asiatica. Nel frattempo, da registrare l’accusa di Matteo Salvini, che su Twitter ha paragonato la situazione del porto laziale a quella dei migranti in Puglia: “A Civitavecchia 6.000 crocieristi bloccati a bordo, mentre a Taranto, per 400 presunti profughi da chissà dove, porti spalancati…”.

Sindaco contro Capitaneria di Porto – Poco dopo le 14 la Capitaneria di Porto ha annunciato il via libera allo sbarco di 1.143 passeggeri che già in mattinata sarebbero dovuto scendere dalla nave avendo concluso la propria crociera. Ma il sindaco di Civitavecchia, Ernesto Tedesco (della Lega, ma espressione di un’alleanza ampia di centrodestra) ha bloccato tutto e minacciato di andare in procura in caso di sbarco dei turisti. “Ho saputo che il ministero sta valutando la possibilità che i passeggeri scendano dalla nave. Io ho motivo di preoccuparmi e non solo ho chiesto di aspettare ma ho anche messo per iscritto che questa situazione doveva essere fermata in attesa del responso delle analisi dei medici”, ha spiegato Tedesco, sottolineando di aver espresso la sua “preoccupazione” al ministro Roberto Speranza “con il quale ho avuto modo di parlare”. In mattinata, lo stesso primo cittadino ha inviato una pec alle autorità competenti per condizionare lo sbarco al via libera dei medici dello Spallanzani. I primi test, tuttavia, escludono che la donna sia affetta dal virus.

La situazione sulla Costa Smeralda – A bordo è intervenuta la squadra specializzata da poco allestita dalla Asl locale e il ministero della Salute è stato allertato. Sono stati presi i campioni dai due asiatici – il marito non ha sintomi, ma viene tenuto in quarantena precauzionale – e portati d’urgenza a Roma per una verifica. I passeggeri e il personale, intanto, restano bloccati. Arrivati a Milano Malpensa con un volo da Hong Kong il 25 gennaio scorso, i due cinesi originari di Macao si sono imbarcati mercoledì al porto di Savona. Ad accusare i sintomi la donna, 54 anni, messa immediatamente in isolamento nell’infermeria. Uno dei passeggeri ha raccontato: “La situazione a bordo, ora che stanno effettuando tutte le misure di sicurezza, è tranquilla. Gli unici a indossare le mascherine sono i passeggeri asiatici. E non da questa mattina, ma da almeno quattro o cinque giorni”.

“Non abbiamo informazioni, pranziamo in spazi comuni” – Ma un altro turista ha sottolineato come non manchino disagi: “Non abbiamo informazioni, perché internet dentro la nave non funziona e non riusciamo ad avere notizie. Ma soprattutto prendiamo i pasti tutti insieme negli spazi comuni e non sappiamo se qualcuno è infetto. Non ci sono stoviglie monouso”. Nelle sale, ha aggiunto, “i televisori trasmettono pubblicità, noi vorremmo vedere i tg e capire che cosa succede”. La Costa Smeralda è partita giovedì scorso proprio dal porto romano da dove poi è arrivata a Savona, La Spezia, Marsiglia, Barcellona e di nuovo a Civitavecchia.