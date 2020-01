I 38 morti registrati nella giornata di mercoledì segnano il più alto aumento di decessi giornalieri dall’inizio dell’epidemia e arrivano mentre è in corso un massiccio sforzo di contenimento che sta tenendo bloccate decine di milioni di persone in quarantena preventiva. Come avviene su una nave da crociera attraccata a Civitavecchia: in 7mila costretti a bordo per la presenza di due passeggeri asiatici con febbre alta

Continua ad aumentare il numero delle vittime del Coronavirus: sono 170 dall’inizio dell’epidemia in Cina, dove solo nelle ultime ventiquattr’ore si sono registrati oltre 1700 nuovi casi di contagio, mille dei quali solo nello Hubei, la provincia focolaio dell’infezione, per un totale di oltre 7mila e 700 contagiati, oltre mille due quali sono in condizioni gravi. Per oggi è in programma una nuova riunione d’emergenza dell’Oms e intanto in Italia ci sono nuovi casi sospetti: si tratta di una coppia di turisti cinesi ricoverati all’Istituto Spallanzani di Roma e di due fidanzati asiatici che al momento si trovano in isolamento nell’ospedale di bordo di una nave da crociera ferma a Civitavecchia. Tutti gli altri croceristi – circa 7mila persone – hanno il divieto di sbarcare dalla nave e sono in corso esami per accertare se si tratti effettivamente di coronavirus. Sembra essere invece infondato l’allarme per una cittadina cinese residente in Salento che due giorni fa è andata al pronto soccorso dell’ospedale Vito Fazzi di Lecce con febbre alta e difficoltà respiratorie. Dai primi esami è emerso che la donna ha un altro tipo di infezione, si attendono ora ulteriori test.

I 38 morti registrati nella giornata di mercoledì segnano il più alto aumento di decessi giornalieri dall’inizio dell’epidemia e arrivano mentre è in corso un massiccio sforzo di contenimento che sta tenendo bloccate decine di milioni di persone in quarantena preventiva. Nel tentativo di contenere il contagio infatti, Lufthansa, Klm, Air France, American Airlines, Finnair, El Al e British Airways hanno annullato tutti i voli da e per la Cina, mentre Starbucks, Google, McDonald e Ikea hanno chiuso i loro negozi in diverse città per un tempo indefinito.

Il ministro Speranza: “Coronavirus trattato come peste e colera” – Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza ha fatto sapere che “assicuro che il ministero della Salute italiano, con il supporto delle istituzioni nazionali e internazionali, segue costantemente gli sviluppi e monitora con la massima attenzione possibile” la situazione, anche relativamente a “possibili casi sospetti” di infezione. L’emergenza da coronavirus “pur essendo classificata come di pericolosità di tipo B, come nel caso della Sars, viene gestita come virus di tipo A, equivalente a colera e peste”, ha fatto sapere il ministro nell’informativa urgente alla Camera.

Due casi sospetti a bordo di nave da crociera bloccata a Civitavecchia – Si spiega così anche la tipologia di intervento nei confronti dei casi sospetti a bordo della crociera bloccata a Civitavecchia a causa della febbre alta riscontrata su due passeggeri di origine asiatica che ha fatto scattare subito il protocollo d’emergenza. A bordo è intervenuta la squadra specializzata da poco allestita dalla Asl locale e il ministero della Salute è stato allertato. Sono stati presi i campioni dai due asiatici e portati d’urgenza a Roma per una verifica. Circa 7mila persone, tra passeggeri e personale sono bloccate a bordo della nave. I pullman, treni speciali, ncc e taxi pronti al trasferimento dei crocieristi a Roma e nelle altre località sono fermi, vuoti, nel piazzale antistante il porto. Il sito web etrurianews.it che monitora la situazione è andato in tilt per il numero eccessivo degli accessi.

Coppia di turisti cinesi ricoverata a Roma – Altri due turisti cinesi sono stati soccorsi da un’ambulanza nel pomeriggio di mercoledì dopo essersi sentiti male nell’albergo di via Cavour, nel centro di Roma, dove soggiornavano. Secondo quanto si è appreso, erano arrivato nella Capitale dalla Cina da un paio di giorni. Subito sono scattate tutte le procedure disposte per il coronavirus. Il personale dell’ambulanza, con mascherine e tute bianche, ha soccorso l’uomo che aveva febbre e lo ha trasportato all’ospedale Spallanzani per sottoporlo a tutti i test e alle analisi per capire se si tratti di casi del virus oppure di una semplice influenza, che però presenta gli stessi sintomi: febbre alta, tosse e malessere generale.

Il caso della cittadina cinese in Puglia – Anche il secondo sospetto di coronavirus in Puglia si è rivelato infondato. Si tratta di una cittadina cinese, residente in Salento, che due giorni fa è andata al pronto soccorso dell’ ospedale Vito Fazzi di Lecce con febbre alta e difficoltà respiratorie, riferendo di aver avuto contatti a Roma con alcuni suoi connazionali provenienti dalla zona di Whuan , focolaio dell’influenza. Come da protocollo, sono scattate le misure previste: la donna è stata messa in isolamento e sono stati fatti i prelievi, che sono stati inviati all’Istituto nazionale per le Malattie infettive Spallanzani di Roma. La paziente, poi, da Lecce è stata trasferita al Policlinico di Bari, centro di riferimento regionale per i casi sospetti da coronavirus. Dalle analisi però, è emerso che la donna è positiva ad un’altra infezione. Una situazione che ridurrebbe la probabilità che sia stata infettata dal virus cinese. Si aspettano comunque gli esisti di ulteriori esami che saranno realizzati allo Spallanzani.

Via al rimpatrio dei nostri connazionali – Oggi dovrebbe partire anche il volo organizzato dall’Unità di Crisi per rimpatriare, su base volontaria, i 60 cittadini italiani bloccati a Wuhan, una volta acquisite le necessarie autorizzazioni da Pechino. La Farnesina ha fatto sapere che potrebbero esserci “alcuni ritardi” nelle operazioni “come avvenuto anche per la Francia, ma stiamo facendo tutto il possibile, i nostri connazionali stanno bene, non hanno sviluppato la malattia”. I connazionali nella regione sono circa 70, ma non tutti vogliono rientrare: specialmente chi è sposato con un cittadino cinese, o ha figli, non vuole separarsene e preferisce restare a Wuhan. All’arrivo in Italia i passeggeri “potrebbero trascorrere i 14 giorni in un ospedale militare”.

68 casi fuori dalla Cina – È arrivata la notizia del primo caso di contagio accertato nelle Filippine, in Cambogia e in India. Altri quattro casi sono stati invece confermati negli Emirati Arabi Uniti, i primi contagi in tutta l’area mediorientale. Il ministero della Salute di Abu Dhabi ha precisato che si tratta di un’intera famiglia proveniente da Wuhan, epicentro dell’epidemia. Diventano tre, invece, i casi in Brasile e aumentano a quattro quelli in Germania, con altri tre contagi in Baviera, come reso noto da un portavoce del ministero della Sanità di Monaco. I tre nuovi pazienti sono sempre impiegati della Webasto, un grande fornitore di componenti automobilistici con sede a Stockdorf, nel distretto di Starnberg. Il primo paziente, un impiegato di 33 anni, aveva partecipato a un evento di formazione con colleghi provenienti dalla Cina: si tratta del primo caso di contagio in Europa senza che il paziente si sia recato nel Paese asiatico. “Fuori dalla Cina abbiamo avuto finora solo 68 casi – ha precisato il direttore dell’Oms Tedros, di ritorno da Pechino – pari all’1% del totale, e nessuno morto”. Questo, ha aggiunto, “è merito degli sforzi straordinari fatti dal governo cinese per fermare la diffusione del virus”. Dei 50 casi esaminati in Svizzera, invece, nessuno è positivo, ma la situazione – dicono le autorità elvetiche – è in continua evoluzione. Tre dei 206 giapponesi evacuati mercoledì da Wuhan sono risultati invece positivi al coronavirus, come ha fatto sapere il primo ministro Shinzo Abe durante una sessione parlamentare. Due di loro non hanno mostrato i sintomi della malattia. La Russia, invece, ha deciso di chiudere i confini con la Cina: il premier Mikhail Mishustin ha firmato un ordine per chiudere la frontiera in estremo oriente per evitare il propagarsi del nuovo coronavirus, come riportano la Tass e Russia Today. Mosca ha anche sospeso temporaneamente il rilascio dei visti elettronici ai cittadini cinesi.

Il conservatorio di Como sospende il rientro degli studenti cinesi – “Gentili studenti, per ragioni di profilassi, tutti gli studenti di ritorno da viaggi in Cina sono pregati dall’astenersi di frequentare l’Istituto per i 14 giorni successivi alla data di rientro”. Con questo avviso, pubblicato sul proprio sito web, il Conservatorio di Como ha chiesto ai propri studenti cinesi, molti dei quali di ritorno dal capodanno cinese, di restare a casa per precauzione. Un caso simile è avvenuto a Pavia, dovo uno studente arrivato da una città vicino a Wuhan per due settimane dovrà restare a casa anziché frequentare i corsi. Il suo tutor, considerato l’area della Cina da cui proviene, lo aveva accompagnato al Policlinico San Matteo per un controllo: tutti gli esami sono risultati negativi. Tuttavia, per precauzione, in Università hanno preferito consigliargli di restare nella sua abitazione per due settimane. “Una misura di buon senso”, ha detto il rettore, precisando che verrà comunque fornito allo studente tutto il materiale necessario per poter restare aggiornato sulle lezioni. Il Conservatorio di Santa Cecilia di Roma invece, ha mandato una newsletter in cui impone una “visita obbligatoria” e fa sapere che “sono sospese le lezioni degli studenti orientali (cinesi, coreani, giapponesi ecc.), nonché di altri che provenissero dai Paesi interessati”.

Borse in picchiata – La Borsa di Taiwan crolla al ritorno agli scambi dopo la lunga pausa del Capodanno lunare, scontando i timori del coronavirus di Wuhan: l’indice Taiex brucia 696,97 punti (-5,75%), attestandosi a quota 11.421,74. Male anche la Borsa di Hong Kong che risente dei timori del coronavirus di Wuhan: in aggiunta al -2,82% perso ieri al ritorno agli scambi dopo la lunga pausa del Capodanno lunare, l’indice Hang Seng perde il 2,62%, scivolando a 26.449,13 punti.