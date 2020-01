L’annuncio formale arriverà solo nel pomeriggio, ma Luigi Di Maio ha già anticipato ai ministri che intende dimettersi da capo politico del Movimento 5 stelle. Lo aveva anticipato Il Fatto Quotidiano giorni fa, ma adesso manca poco per la definitiva ufficialità. Che sarebbe già stata comunicata agli esponenti del governo che fanno parte del Movimento. Questa mattina il ministro degli Esteri ha incontrato i ministri M5s e ha spiegato i motivi del passo indietro. L’annuncio ufficiale arriverà in occasione della presentazione dei facilitatori regionali, al Tempio di Adriano.

“Parlerà Di Maio oggi. La cosa importante è restare uniti, tenere tutti uniti nel movimento, nello scegliere insieme la strada per il futuro”, ha detto il ministro per lo sport, Vincenzo Spadafora, uscendo da Palazzo Chigi. “Oggi pomeriggio alle 17 sarò a Roma insieme a tutti i facilitatori regionali.Mi collegherò in diretta perché ho delle cose importanti di cui parlarvi…Vi aspetto. A più tardi. Forza”, ha scritto il leader dei 5 stelle su facebook. Secondo le agenzie di stampa cresce, in queste ore, l’ipotesi di affidare la reggenza del M5s a Vito Crimi, in vista degli Stati generali previsti nella metà di marzo.