“Giovedì 23 saremo in piazza. L’avevo promesso a quelle mamme e a quei papà. Avevo promesso di portare speranza, pulizia e dignità nella piazza di Bibbiano. Perché è una vergogna che grida vendetta al mondo”. Così, dal palco di Maranello durante il tour elettorale per il voto in Emilia-Romagna di domenica 26 gennaio, Matteo Salvini, conferma la presenza al comizio organizzato per il 23 gennaio in contemporanea all’evento delle Sardine nella piazza del paese della val d’Enza. “Io voglio vivere in paese dove la mamma si chiama mamma e il papà si chiama papà. È questa un’Emilia Romagna giusta e accogliente”, ha aggiunto il leader leghista, sostenendo la candidatura della senatrice del Carroccio Lucia Borgonzoni a presidente della Regione.

