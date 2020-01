L'allarme è scattato dopo l'arrivo di una telefonata anonima. I giornalisti hanno dato l'annuncio attraverso le pagine social del giornale e sono potuti tornare in sede solo alle 19:45

Allarme bomba nella sede del quotidiano “La Repubblica” su via Cristoforo Colombo a Roma. L’edificio è stato evacuato e sul posto sono intervenuti gli artificieri e i carabinieri, per i controlli e la bonifica del caso. L’allarme è scattato dopo l’arrivo di una telefonata anonima ed è rientrato alle 19:45. Le verifiche non hanno dato alcun esito e i dipendenti di Repubblica e delle altre testate del Gruppo Gedi sono potuti tornare all’interno del palazzo.

La pagina di Tg Zero, il programma di Radio Capital, ha pubblicato un video in diretta in cui si vedono le persone fuori dal palazzo: “Abbiamo interrotto la trasmissione, tutti i nostri colleghi sono qui fuori” spiegano i due conduttori, Edoardo Buffoni e Michela Murgia, per spiegare la situazione agli ascoltatori.