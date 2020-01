Da quando è morto, Leslie ha sempre avuto il rimpianto di non essere riuscita a salutare il nonno. Riavvolgere il nastro del tempo, tornare indietro fino ad un preciso momento del passato e rimediare a un errore o sistemare qualcosa andato storto è (per ora) impossibile e per questo la nostalgia di Leslie sembrava destinata a restare irrisolta. Almeno fino allo scorso 7 gennaio, quando invece ha ritrovato e ha potuto dire addio all’amato nonno grazie a Google Maps. Leslie Yajaira è una studentessa americana di origini messicane e nei primi giorni dell’anno nuovo aveva scoperto che le Google Car di Street View, il servizio che permette di navigare nelle strade di tutto il mondo grazie a foto a 360gradi, avevano fatto un giro anche nella fattoria del nonno a Labor de Guadalupe, in Messico.

Così, presa dalla nostalgia, ha deciso di provare a viaggiare digitalmente indietro nel tempo e rivedere i luoghi dove, da piccola, aveva passato momenti incancellabili in compagnia del nonno. E una volta che con il mouse si è trascinata fin di fronte all’ingresso della casa, Leslie lì davanti ha ritrovato proprio lui, suo nonno, immortalato dall’obiettivo della Google car seduto sull’uscio e con il suo cappello bianco in testa. La ragazza ha condiviso tutta la sua emozione e le sue lacrime, di gioia, su Twitter con un post in cui spiegava la sua storia e con il video della scoperta e nel giro di poche ore la rete intera si è commossa, generando oltre 4 milioni di visualizzazioni, 60mila retweet e quasi 500mila reazioni. Ma non solo, perché anche altri utenti, ispirati dalla storia di Leslie, hanno cominciato a cercare e condividere le foto dei loro cari trovati o ritrovati nelle foto scattate per Street View.

My grandpa passed away a few years ago. We didn’t get to say goodbye to him. Yesterday we found out google maps finally drove through his farm and as we were curious going through it, where the road ends, there is my grandpa, just sitting there. ???? pic.twitter.com/CbwRTkCKrZ

— yajaira (@yajairalyb) 7 gennaio 2020