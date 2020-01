“Sei un traditore e un farabutto”, si legge nel volantino, dove compare anche il nome e volto del malcapitato (che non riporteremo)

Lui la tradisce e lei tappezza Milano con centinaia di volantini, disseminati tra i vagoni dei treni e nelle metro della città. Si sarebbe consumata così la vendetta di una donna tradita e ferita, che avrebbe deciso di prendersi una rivincita sull’ex fidanzato “umiliandolo” con un messaggio diventato virale sui social grazie alla pagina Facebook “La faccia delle risaie”.

“Sei un traditore e un farabutto”, si legge nel volantino, dove compare anche il nome e volto del malcapitato (che non riporteremo). “Hai ignorato le mie lacrime, ora ignora pure questo. Ringrazia che sono una signora”, hanno letto i pendolari milanesi nella giornata di ieri, che si sono posti dubbi e domande alla visione del messaggio. Non è escluso che possa trattarsi di un’operazione di “guerrilla marketing”. Insomma, di una strategia pubblicitaria a basso budget per il lancio di un nuovo progetto musicale. Sarà così?