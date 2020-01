La duchessa di Sussex si è riunita al figlio Archie. Il Times scrive che, in caso di mancata intesa fra i duchi e la famiglia reale, il principe Carlo minaccerebbe di non versare più la quota di appannaggio reale che spetta a lui destinare al figlio e alla cognata: milioni di sterline all’anno

La duchessa di Sussex Meghan Markle ha abbandonato il Regno Unito ed è già tornata in Canada. Si lascia così alle spalle la bufera scatenata dall’annuncio fatto insieme al principe Harry di voler rinunciare allo status di membri senior della famiglia reale britannica per rendersi indipendenti finanziariamente e vivere fra Regno Unito e Nord America.

Meghan, riporta la Bbc, è partita per Toronto, dove aveva trascorso buona parte delle vacanze natalizie con la famiglia. Si è riunita al figlioletto Archie, che era rimasto in terra canadese. Meghan ha lasciato a Londra il marito, al quale spetterà ora negoziare un accordo condiviso con la regina e gli altri reali. La regina Elisabetta ha ordinato nelle scorse ore di avviare un dialogo per trovare una soluzione concordata a giorni, dopo aver reagito con irritazione al fatto compiuto annunciato unilateralmente dai duchi sul loro futuro.

Il Times intanto scrive che, in caso di mancata intesa, il principe Carlo, erede al trono, minaccerebbe di non versare più la quota di appannaggio reale che spetta a lui destinare al figlio e alla cognata: milioni di sterline all’anno. Anche il principe ribelle potrebbe contare su un patrimonio personale di circa 20 milioni.