Con un post su Instagram, Francesca Barra ha fatto sapere ai suoi fan di essere ricoverata in ospedale, al Niguarda di Milano dove è stata sottoposta ad un intervento chirurgico. La giornalista ha pubblicato un selfie che la ritrae a letto, con la flebo ma anche il suo immancabile sorriso. Non ha specificato cosa le sia successo, ma ha tenuto a rassicurare tutti con ironia sulle sue condizioni di salute: “Intervento ok: Branco e la sfiga che prospetti alla bilancia…non vi temo! Ho detto ai dottori che devo tornare da Piero Chiambretti a La Repubblica delle Donne mercoledì. Me lo concedono se mi mette un lettino stile Amanda Lear sul palco”, ha scritto Francesca Barra nella didascalia del post riferendosi al programma di Rete 4 dove è ospite fissa.

Tanti i messaggi di affetto da parte dei suoi fan che nei commenti al post hanno espresso la loro preoccupazione per le sue condizioni. Solo pochi giorni fa lei e il marito Claudio Santamaria erano rientrati in Italia dopo aver trascorso le festività negli Stati Uniti: un viaggio tra New York e la Florida, condiviso sui social.