Teheran ha annunciato che non rispetterà i paletti previsti dall'intesa sul nucleare. Germania, Francia e Gran Bretagna chiedono un passo indietro. Il presidente Usa dopo la risoluzione votata dal Parlamento di Baghdad: "Non ce ne andremo dall'Iraq". E minaccia di imporre loro "sanzioni come non hanno mai visto prima". Il ministro degli Esteri tedesco: "Frasi non molto utili"

I leader di Germania, Francia e Gran Bretagna chiedono all’Iran di tornare ad applicare pienamente l’accordo sul nucleare del 2015. Il presidente Usa Donald Trump minaccia sanzioni “come non hanno mai visto prima” nei confronti di Baghdad e ribadisce l’impegno dell truppe americane nella regione. Con la replica da parte del consigliere del leader iraniano Ali Khamenei: “Se gli Stati Uniti non ritirano le forze dalla regione, affronteranno un altro Vietnam“. Le tensioni tra Washington e Teheran non si placano anche nel corso della notte, dopo che l’uccisione di Qassem Soleimani ha avuto ieri, domenica 5 gennaio, le prime due importanti conseguenze.

Da una parte Teheran ha annunciato di considerare carta straccia l’intesa sul nucleare del 2015: il Paese non rispetterà più le soglie all’arricchimento, alla quantità di uranio arricchito stoccato, alla ricerca e sviluppo delle sue attività nucleari. Nella notte è arrivata la dichiarazione congiunta della cancelliera Angela Merkel, del presidente Emmanuel Macron e del premier Boris Johnson a difesa di quel patto firmato a Vienna il 14 luglio di 5 anni fa dopo un enorme sforzo diplomatico durato 21 mesi. Un accordo da cui gli Usa erano già usciti nel maggio 2018 reintroducendo pesanti sanzioni economiche contro Teheran.

L’altra conseguenza dell’omicidio del generale delle Guardie della Rivoluzione ordinato da Donald Trump è la risoluzione votata dal parlamento iracheno per “cacciare la coalizione occidentale anti-Isis” dall’Iraq. Il presidente Usa ha replicato nella notte minacciando severe sanzioni contro Baghdad. “Abbiamo una base aerea straordinariamente costosa lì. La sua costruzione è costata miliardi di dollari. Non ce ne andremo a meno che non ci rimborsino”, ha detto ai giornalisti mentre tornava a Washington dalla Florida, minacciando di imporre loro “sanzioni come non hanno mai visto prima“. “Faranno sembrare le sanzioni iraniane qualcosa di morbido“, ha detto Trump. La sua amministrazione aveva tentato di fermare il voto del parlamento iracheno per l’espulsione delle forze Usa e delle altre truppe straniere dal Paese. Gli americani avrebbero cercato di persuadere i vertici iracheni a fermare gli sforzi del parlamento, riporta Axios, avvertendo appunto del rischio sanzioni. La minaccia del presidente degli Stati Uniti contro l’Iraq “non è molto utile“. Lo ha detto il ministro degli esteri tedesco Heiko Maas. “Non credo che si possa convincere l’Iraq con minacce, ma con argomentazioni“, ha aggiunto Maas alla radio Deutschlandfunk.

Il presidente Trump ha proseguito la guerra verbale con Teheran ribadendo che se l’Iran attaccherà gli Usa ci sarà una “grave rappresaglia” da parte degli Stati Uniti. Ieri aveva annunciato che ci sono 52 i siti iraniani da mettere nel mirino, alcuni anche culturali, che gli Stati Uniti hanno già individuato e sono pronti a distruggere nel caso in cui l’Iran dovesse reagire militarmente contro gli Usa. “Se gli Stati Uniti non ritirano le forze dalla regione, affronteranno un altro Vietnam“, ha replicato Ali Akbar Velayati, consigliere del leader iraniano Ali Khamenei, citato da Farsnews. “Nonostante le vanterie dell’ignorante presidente degli Stati Uniti, l’Iran intraprenderà un’azione di ritorsione contro la stupida mossa degli americani che li farà pentire”, ha sottolineato.

Intanto prosegue la forte crescita del prezzo del petrolio sulle tensioni tra Usa e Iran, che si estendono in Medio Oriente: in avvio di settimana a New York il greggio viene scambiato a 64,3 dollari al barile con un aumento del 2% rispetto a venerdì, quando già era salito di oltre tre punti percentuali. I futures sul Brent europeo oltrepassano la soglia psicologica dei 70 dollari, in crescita del 2,3%.