Cacciare dall’Iraq la coalizione anti Isis formata da forze occidentali e guidata dagli Stati Uniti. Sembra essere questa la prima seria conseguenza dell’omicidio del generale Qassem Soleimani ordinato da Donald Trump. A chiedere di cacciare la coalizione internazionale anti Califfato è stato infatti il parlamento iracheno. “Il parlamento ha votato in favore dell’impegno del governo per revocare la sua richiesta di aiuto contro l’Isis alla coalizione internazionale”, ha annunciato il presidente della Camera Mohammed Halbusi. La cacciata delle forze statunitensi, tra l’altro, era stata auspicata da Hassan Nasrallah, leader del gruppo sciita libanese Hezbollah. La missione è partita nel 2014 su richiesta del governo di Baghdad è al momento ci sono 5.200 militari americani sul suolo iracheno, più forze di altri Paesi che partecipano alla coalizione. Dopo il voto del Parlamento il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg ha convocato per domani pomeriggio a Bruxelles una riunione del Consiglio nord atlantico. Ieri la Nato aveva annunciato la sospensione della sua missione di addestramento in Iraq. Nella giornata dei funerali del generale, da Teheran hanno replicato più volte al presidente americano, che ha minacciato nuovi raid contro i siti culturali. “Se gli Usa compiranno un nuovo attacco, l’Iran cancellerà Israele dalle carte geografiche”, ha detto Mohsen Rezai, ex capo delle Guardie della rivoluzione. In serata, tra l’altro, almeno due razzi sono stati lanciati nei pressi dell’ambasciata americana a Baghdad. Lo affermano testimoni sul luogo.

Trump: “Colpiremo siti culturali” – Ad aprire la giornata di “guerra verbale” era stato Donald Trump. Secono il quale sono 52 i siti iraniani da mettere nel mirino, alcuni anche culturali, che gli Stati Uniti hanno già individuato e sono pronti a distruggere nel caso in cui l’Iran dovesse reagire militarmente contro gli Usa. Una minaccia che ha provocato l’immediata reazione dell’Iran: “Colpire siti culturali sarebbe un crimine di guerra”, la risposta del ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif. Mentre il ministero della Difesa Amir Hatami chiede a “tutti i Paesi del mondo di prendere posizione” contro le “mosse terroristiche” degli Stati Uniti. “Che questo serva da AVVISO (tutto maiuscolo, ndr) che se l’Iran colpisce qualsiasi americano o beni americani, abbiamo preso di mira 52 siti iraniani”, ha twittato l’inquilino della Casa Bianca, ricordando come il numero non sia casuale ma rappresenti il numero di ostaggi presi da Teheran nell’ambasciata statunitense durante la rivoluzione del 1979 e al centro del film Argo di Ben Affleck che ha raccontato l’operazione Canadian Caper, portata avanti dalla Cia, per liberarne 6.

Uk: “Soleimani? La pensiamo come Usa” – Trump ha descritto alcuni di quei siti come “di altissimo livello e importanti per l’Iran e la cultura iraniana” e ha aggiunto: “Saranno colpiti in maniera molto veloce e dura. Gli Stati Uniti non vogliono più minacce!”. Il leader supremo dell’Iran, l’Ayatollah Ali Khamenei, negli scorsi giorni ha minacciato gli Usa di “aspre rappresaglie” per l’uccisione Soleimani in quella che il Pentagono ha definito “un’azione difensiva”. A Washington è arrivato l’appoggio della Gran Bretagna. Secondo la Bbc primo ministro britannico Boris Johnson ha affermato che “non piangeremo” la morte di Qasem Soleimani, descrivendolo come “una minaccia per tutti i nostri interessi“. Prima di Johnson era stato il ministro degli Esteri di Londra Dominic Raab a dire che sull’uccisione di Soleimani “la pensa come gli Stati Uniti. Era una minaccia per la regione. Capiamo la posizione nella quale si sono trovati gli Stati Uniti. Hanno il diritto di difendersi”. Il ministro spiegando di aver parlato dei fatti con il presidente iracheno e i suoi colleghi di Francia e Germania. “Il nostro obiettivo – ha detto ancora Raab – è la de-escalation e la stabilizzazione. Di questo ho parlato con i nostri amici europei ed americani”. Nessuno vuole una guerra in Medio Oriente, ha sottolineato Raab. “Nessuno ne beneficerebbe tranne i terroristi, l’Isis in particolare. Per questo stiamo lavorando con tutti i partner, americani, europei e della regione, per far arrivare questo messaggio”.

Iran: “Nuovo raid Usa? Cancelleremo israele” – Da Teheran, intanto, replicano al tweet di Trump. “La risposta dell’Iran sarà sicuramente militare e contro siti militari”, ha detto in un’intervista alla Cnn Houssein Dehghan, uno dei più stretti consiglieri dell’ayatollah Ali Khamenei. “Se gli Usa compiranno un nuovo attacco Teheran cancellerà Israele dalle carte geografiche”, ha detto Mohsen Rezai, ex capo delle Guardie della rivoluzione, attualmente segretario del potente Consiglio per la determinazione delle scelte, un organo di mediazione fra le diverse istituzioni dello Stato. “Le truppe Usa saranno presto espulse dalla regione”, ha aggiunto Rezai, citato dall’agenzia Fars, parlando questa sera ad una commemorazione di Soleimani a Teheran. Paesi europei non siano ”complici del crimine degli Usa”. Su Twitter il portavoce del ministero degli Esteri iraniano, Abbas Musavi, ha risposto a Johnson: “I Paesi europei non siano ‘complici del crimine degli Usa. Non è degno di noi sperare che coloro che hanno contribuito a questa minaccia americana alla pace e alla sicurezza internazionale (…) ci consolino. Però consigliamo loro di essere abbastanza intelligenti da non essere complici del crimine degli Usa”.

“Bombardare siti culturali è crimine di guerra” – Il ministro degli Esteri Zarif, invece, ha ricordato che è un “crimine di guerra” colpire monumenti: “Dopo le gravi violazioni della legge internazionale con i vigliacchi omicidi di venerdì scorso – aggiunge Zarif – Trump minaccia di commettere nuove violazioni della ‘jus cogens’“, la norma del diritto internazionale a tutela di valori considerati fondamentali per un Paese. “Non importa se dia calci o urli – conclude – la fine della presenza maligna degli Usa in Medio Oriente è iniziata”. Anche l’esercito iraniano ha commentato la minaccia di Trump esprimendo dubbi sul fatto abbia il “coraggio” di colpire i 52 siti in Iran: “Dicono questo genere di cose per distogliere l’attenzione dell’opinione pubblica mondiale dal loro atto odioso e ingiustificabile”, ha detto il generale Abdolrahim Moussavi, comandante dell’esercito. Mentre il ministro della Difesa, Amir Hatami, citato dall’Irna, chiede a “tutti i Paesi del mondo hanno la responsabilità di prendere posizione appropriata contro le mosse terroristiche degli Usa, se vogliono evitare che si ripetano atti odiosi e senza precedenti come l’uccisione” di Soleimani.

Il nodo degli accordi sul nucleare – Zarif, nelle scorse ore, ha avuto un colloquio con l’Alto rappresentante Ue Josep Borrell, il quale ha “espresso profonda preoccupazione per l’aumento dei violenti scontri in Iraq”, ha spiegato la “necessità di ridurre le tensioni nella regione e dell’importanza di preservare l’accordo sul nucleare” e ha inviato il ministro degli Esteri iraniano a Bruxelles. Ma proprio in serata la leadership iraniana si riunirà per decidere ulteriori passi vero il ritiro dall’accordo sul nucleare del 2015, dal quale l’amministrazione Trump si è svincolata oltre un anno e mezzo fa. “La decisione odierna determinerà la politica iraniana riguardante l’implementazione e il futuro dell’accordo”, ha detto il portavoce del ministero degli Esteri, Abbas Mousavi. Borrell ha inoltre “esortato l’Iran a esercitare moderazione” e a “considerare attentamente qualsiasi reazione per evitare un’ulteriore escalation”. L’Alto rappresentante ha offerto il “suo pieno impegno per contribuire alla de-escalation” e ha “sottolineato che, in definitiva, una soluzione politica regionale sia l’unica via percorribile e che l’Unione Europea è pronta a sostenerla”.