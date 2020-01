“L’intervento americano contro Soleimani sarà foriero di ritorsioni. Come, dove e di quale entità non è dato sapere. Ci sarà una reazione iraniana che coinvolgerà tutta la regione. E credo che quello che sta succedendo avrà riflessi su di noi e su altri paesi europei non solo in termini di ondate migratorie: si pensi solo che nello stretto di Hormuz passa la gran parte del traffico petrolifero”. Sono le parole della senatrice di Più Europa, Emma Bonino, intervenendo a Reggio Emilia alla presentazione dei candidati della sua lista alle elezioni regionali dell’Emilia Romagna, a sostegno di Stefano Bnaccini.

“Abbiamo di fronte un Mediterraneo in fiamme – continua – Ci inseriamo in un mondo convulso, dove il vecchio ordine è morto, ma il nuovo stenta ad apparire e a nascere. E per disgrazia la Ue oggi non ha una politica estera e di difesa comune: ognuno va a ruota libera e il risultato è l’irrilevanza più totale. Questo ci dimostra che ogni Paese dei 27 da solo non è assolutamente in grado di far fronte alle sfide che possono nascere di giorno in giorno con effetti veramente preoccupanti. Quindi, deficitaria o no, teniamoci stretta l’Europa perché non abbiamo altro destino“.

Video tratto da Radio Radicale