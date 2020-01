“Morte all’America”. In migliaia scendono in strada a Baghdad per il corteo funebre in omaggio al generale iraniano Qassem Soleimani, ucciso da un bombardamento operato dalle forze militari degli Stati Uniti e voluto dal presidente americano Donald Trump. I resti del braccio destro delle forze armate dell’ayatollah Khomenei saranno portati a Teheran dove martedì si terranno le esequie ufficiali alle quali sono attese centinaia di migliaia di persone. Ma nei giorni successivi alla morte di Soleimani non si placano le tensioni diplomatiche al di qua e al di là dell’oceano Atlantico. Mentre l’Iran minaccia di “tagliare via la mano malvagia” degli Stati Uniti, il capo della diplomazia Usa, Mike Pompeo, critica l’Europa perché “non è stata utile” come si augurava Washington.

Nel day after del raid amercano, dall’Iran sono tornati a promettere vendetta in direzione di Washington. “La risposta ad un’azione militare è un’azione militare. Da parte di chi? Quando? Dove? Lo vedremo”, ha detto l’ambasciatore all’Onu, Takht Ravanchi, in un’intervista alla Cnn. “Non possiamo rimanere in silenzio, dobbiamo agire ed agiremo”, ha detto ancora sottolineando che il raid degli Stati Uniti contro il generale iraniano “è stato un atto di guerra contro il popolo iraniano”. Ha parlato invece di “conseguenze incontrollabili” il ministro degli Esteri Mohammad Javad Zarif durante una conversazione telefonica con il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres. Zarif ha ribadito che l’azione è stata “un atto terroristico“, e che, per la grande popolarità di Soleimani tra i popoli della regione dovuta al suo impegno contro il terrorismo, “il suo martirio avrà conseguenze che non possono essere controllate da nessuno e la cui responsabilità ricadrà sugli Stati Uniti”.

“Il sangue del martire Soleimani sarà vendicato il giorno in cui vedremo la mano malvagia dell’America essere tagliata via per sempre dalla regione”, ha detto il presidente iraniano Hassan Rohani, che è tornato a far sentire la sua voce. Avvisando gli Stati Uniti: “Non si sono resi conto di quale grande errore” hanno fatto. “Vedranno gli effetti di questa azione criminale non solo oggi, ma negli anni a venire”, ha dichiarato nel corso di una visita ai familiari del generale, ucciso venerdì con un missile sparato sulla sua auto da un drone nei pressi dell’aeroporto della capitale irachena. “Il crimine dell’America rimarrà nella storia tra i più grandi commessi contro il popolo iraniano”, ha aggiunto Rohani, secondo il quale ora gli Usa sono “più odiati” dagli iraniani e dagli iracheni.

Mentre il segretario di Stato americano Mike Pompeo critica gli Stati europei che “non sono stati utili come mi auguravo potessero essere”, ha detto in un’intervista andata in onda ieri sera su Fox News. “I britannici, i francesi, i tedeschi – si è lamentato il capo della diplomazia americana senza citare l’Italia – devono tutti capire che quello che abbiamo fatto, quello che gli americani hanno fatto, ha salvato delle vite anche in Europa… Questa è una cosa buona per il mondo intero e invitiamo tutti nel mondo a stare dietro a quello che gli Stati Uniti stanno facendo per fare in modo semplicemente che la Repubblica islamica si comporti una normale nazione”.

L’escalation Iran-Usa, intanto, inizia già ad avere ripercussioni sulla situazione in Medio Oriente. Un funzionario della Difesa Usa ha detto che la coalizione anti-Isis in Iraq ridimensionerà la portata delle sue operazioni per “ragioni di sicurezza“. “Condurremo limitate azioni contro lo Stato islamico assieme ai nostri partner laddove possano a loro volta sostenere i nostri sforzi”, ha dichiarato il funzionario spiegando che gli Stati Uniti “hanno rafforzato le misure di sicurezza nelle basi della coalizione in Iraq”.

Nella notte, intanto, c’è stato un nuovo attacco nel distretto di Taji, a nord di Baghdad. Secondo i media iracheni, nell’attacco sarebbero stati colpiti due mezzi sui quali viaggiavano esponenti delle Forze di mobilitazione popolare (Hashd al-Shaabi), coalizione di milizie sciite filo-iraniane. In particolare sarebbe rimasto ucciso Shibl al-Zaidi, leader della Kataib Imam Ali, una delle milizie che compongono la coalizione. In una nota, tuttavia, le Forze di mobilitazione popolare hanno smentito la notizia sostenendo che le vittime sono medici vicini al gruppo e che nessun esponente della milizia è rimasto ucciso.