“Gli iracheni ballano in strada per la libertà: grati che il generale Soleimani non ci sia più”. Con questa didascalia il segretario di Stato americano, Mike Pompeo, ha accompagnato un video in cui un gruppo di persone corre lungo la strada festeggiando e sventolando una bandiera irachena dopo il raid aereo, compiuto nella notte dalle forze Usa, che ha ucciso il capo delle forze di al-Quds, Qassem Soleimani. Altri video sono poi stati pubblicati sui social: tutti mostrano iracheni in festa che ballano e cantano per strada. L’attacco, fanno sapere dal Pentagono, è stato ordinato direttamente dal presidente Donald Trump.

Video Twitter