Incidente mortale questa mattina a Roma, vicino a Porta Pia, tra un autocarro del Servizio Giardini e uno scooter: morto un motociclista di 43 anni. Alla guida dell’autocarro un uomo di 56 anni che si è immediatamente fermato, chiamando i soccorsi. Il mezzo appartiene alla struttura del Dipartimento Tutela Ambiente che si occupa della manutenzione di aree verdi della Capitale. Il conducente dell’autocarro è stato accompagnato all’ospedale Santo Spirito per gli accertamenti di rito sull’eventuale assunzione di alcol e droga. Lo scontro è avvenuto intorno alle otto e un quarto, in via Cernaia. Sull’esatta dinamica sono in corso le indagini da parte della polizia locale del Gruppo I Centro.

