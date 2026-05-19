La pioggia e il fresco degli ultimi giorni stanno per finire, lasciando posto al caldo di fine maggio con temperature anche sopra la media stagionale. In Europa occidentale arriva l’anticiclone subtropicale africano che coinvolgerà anche l’Italia con un netto rialzo delle temperature: in pochi giorni si toccheranno punte superiori di 6-8 gradi rispetto alle medie stagionali. Nelle città meno fortunate, si potrebbero avere salti termici di 10-15 gradi. Non è ancora estate, ma sarà un’anticipazione soprattutto per il Centro-Nord dove nel weekend si sfioreranno i 28/30 gradi, con un conseguente calo di piogge che si concentrano soprattutto sulle aree montuose e su alcuni settori del Sud.

Secondo le previsioni di 3BMeteo, oggi, 19 maggio, ci saranno gli ultimi episodi di instabilità con la nona perturbazione atlantica del mese. Sole e nuvole quasi ovunque, mentre nel pomeriggio rovesci e temporali interesseranno Alpi orientali, zone interne del Centro, coste adriatiche centrali, Appennino campano, Basilicata, Calabria, Sicilia orientale e Sardegna. Il 20 maggio, quasi ovunque, prevarranno ampie schiarite con qualche isolato temporale su Alpi e Appennino, ma il tempo rimarrà in prevalenza stabile e soleggiato sul resto del Paese. Ci saranno già temperature leggermente superiori alla media con massime fino a 26/27 gradi sulle pianure del Centro-Nord.

Da giovedì 21 maggio l’anticiclone consoliderà la sua presenza su tutta l’Italia: precipitazioni quasi assenti e sole che dominerà da Nord e Sud con massime di 28 gradi in pianura. Una tendenza confermata il 22 maggio, giorno in cui secondo 3BMeteo l’atmosfera cambierà definitivamente facendo vivere all’Italia un vero principio di estate. Il rialzo termico diventerà evidente soprattutto al Centro-Nord, dove i termometri inizieranno ad avvicinarsi ai 28/30 gradi. Il clima resterà più fresco soltanto lungo le coste adriatiche e sulle estreme regioni meridionali, grazie alla ventilazione settentrionale.

Chiuderà la settimana un caldo weekend. Sabato 23 maggio al Nord qualche nube al mattino vicino alle Prealpi, ma si dissolveranno presto lasciando spazio a un clima stabile e molto mite. Nel pomeriggio qualche isolato temporale lungo i rilievi alpini, mentre al Centro e al Sud bel tempo, al netto di qualche temporale locale tra Campania, Potentino e Calabria. Le temperature aumenteranno ancora con punte di 28/30 gradi, restando stabili anche per domenica 24 maggio, con sole su tutta Italia.