Hanno suonato davanti a centinaia di persone per protestare contro la riforma delle pensioni voluta da Emmanuel Macron. Sono i musicisti e le musiciste dell’Opéra di Parigi. Esattamente come i colleghi del corpo di ballo una settimana fa, anche i membri dell’orchestra hanno deciso di organizzare una performance gratuita per scioperare. Lo spettacolo è andato in scena sui gradini dell’Opèra Bastille, secondo teatro dell’Opéra National de Paris, insieme al Palais Garnier, che dal 1990 ospita prevalentemente spettacoli di danza e opere barocche. Dietro di loro diversi striscioni con scritto “la cultura è in pericolo” o ancora “Opéra di Parigi in sciopero”. A causa dello sciopero nazionale, come si legge sugli account ufficiali del teatro, gli spettacoli dell’ultimo dell’anno sono stati annullati.

Video Twitter