“Nessuno si immaginava che crollasse il soffitto di una galleria appena finito l’incontro (con Autostrade ndr.). L’episodio ci lascia allibiti perché è da tanto che chiediamo di conoscere la situazione di sicurezza delle nostre gallerie e dei nostri viadotti. Ora spetta alla magistratura capire cosa è successo”, così il governatore della Liguria, Giovanni Toti, commenta il crollo del soffitto di una galleria vicino a Genova, avvenuto lunedì sera. “Serve un piano straordinario per la messa in sicurezza delle infrastrutture, quello che stavamo ottenendo durante la riunione che prevede ulteriori sconti e una situazione di alleggerimento con una serie di interventi economici per gestire durante i mesi della primavera il traffico di genova. Ma tutto questo ora è relativo, bisogna capire effettivamente come stanno le cose”, ha concluso il presidente.

