Prima il silenzio poi due colpi sparati dall’aggressore, quindi la reazione delle guardie private che in pochi secondi neutralizzano l’uomo. Sono le immagini della sparatoria avvenuta domenica in una chiesa di White Settlement, in Texas. Il video è stato ripreso da quella che sembra essere una telecamera interna alla stessa chiesa e trasmesso in diretta streaming su Youtube. Secondo quanto riportato da alcuni media locali, sono due le vittime dell’attacco, oltre all’uomo armato. Nella clip diverse persone armate, guardie private della comunità della West Freeway Church of Christ, accerchiano l’aggressore.

