Secondo i racconti l’uomo è entrato in chiesa durante la comunione e ha aperto il fuoco. "E' stata una cosa spaventosa. Ti senti come la vita sfuggire davanti agli occhi" riferisce una testimone ai microfoni delle tv locali

Sparatoria in una chiesa in Texas, a White Settlement, sobborgo di Fort Worth. Secondo quanto riportato da alcuni media locali, sono due le vittime dell’attacco, alle quali si aggiunge l’uomo che ha sparato, ucciso dalle guardie armate private. La chiesa attaccata è la West Freeway Church of Christ. “Alle 9.57 di questa mattina (ora locale, ndr) abbiamo ricevuto una chiamata per una sparatoria”, riferisce la polizia di White Settlement, sottolineando che le informazioni sono ancora preliminari. Non è chiaro se gli spari siano avvenuti all’interno o all’esterno della chiesa. Gli investigatori stanno interrogando i testimoni per cercare di ricostruire esattamente l’accaduto.

La sparatoria è avvenuta mentre la messa veniva trasmessa in live streaming. Lo scrivono i media locali, secondo i quali il video mostra una persona con indosso un cappotto estrarre quello che sembra un fucile. L’aggressore sembra sparare due volte prima di essere colpito a sua volta da colpi di arma da fuoco. Nella chiesa erano presenti guardie armate private. Le immagini mostrano i fedeli cercare riparo, alcuni cercano invece di raggiungere l’aggressore agitando le loro armi.

Secondo i racconti l’uomo è entrato in chiesa durante la comunione e ha aperto il fuoco. “E’ stata una cosa spaventosa. Ti senti come la vita sfuggire davanti agli occhi” riferisce una testimone ai microfoni delle tv locali. Una delle vittime è rimasta uccisa sul posto, un’altra invece è morta mentre veniva trasportata in ospedale anche se ancora non è chiaro chi delle due fosse l’aggressore. La terza vittima è morta nella notte in ospedale, dove era stata trasportata in condizioni gravi.

L’incidente arriva in una giornata di già alta tensione in seguito all’attacco a colpi di machete nella casa di un rabbino a Monsey, vicino New York. Un attacco che ha causato cinque feriti, tutti i ebrei. Per il Texas quella nella chiesa di White Settlement è l’ennesima sparatoria, che va ad allungare la scia di sangue nello stato protagonista negli ultimi mesi di diverse stragi. A settembre un uomo armato con un fucile AR-15 ha ucciso cinque persone. Solo quattro settimane prima erano state uccise 22 persone all’interno di Walmart a El Paso, la cittadina al confine con il Messico pallino di Donald Trump e dove si trova un centro di detenzione di migranti.