Hanno fatto il giro del web le immagini che mostrano l’arresto del ciclista sudafricano Nicholas Dlamini. Nel video l’atleta, che corre per la Dimension Data, viene fermato con forza dai Rangers del Table Mountain National Park in Sudafrica mentre si sta allenando, tanto da riportare una frattura dell’omero sinistro. Il corridore era stato bloccato con l’accusa di essere entrato in un’area riservata senza pagare il biglietto. Numerosi i messaggi di solidarietà al ciclista, tra cui quello di Chris Froome. Dlamini ha ricevuto, in ospedale, la visita della ministra dell’ambiente, Barbara Creecy, e quella del primo ministro della provincia del Western Cape, Alan Winde. Il corridore sudafricano ha vinto lo scorso anno la classifica di miglior scalatore del Giro d’Italia under 23 e quest’anno ha partecipato alla sua prima corsa a tappe dell’UCI World Tour, la Vuelta di Spagna.

