Non più un solo ministero, ma una separazione della scuola dall’università e ricerca. Il rilancio dell’azione di governo con un confronto a gennaio, per dettare i tempi dei nuovi obiettivi. tra cui resta forte la lotta “contro l’evasione fiscale, un furto che svantaggia i cittadini onesti“. Infine il no a un gruppo ‘contiano’ in Parlamento che sarebbe “destabilizzante“. Alla conferenza stampa di fine anno a villa Madama, il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, annuncia quale sarà la linea che guiderò l’esecutivo nel 2020, partendo nell’immediato dalla sostituzione del ministro dimissionario Lorenzo Fioramonti: “Sono convinto che la cosa migliore per potenziare il settore sia separare la scuola dall’Università”, spiega il premier. Lucia Azzolina, dirigente scolastico e attualmente sottosegretario alla Scuola in quota M5s, sarà proposta da Conte per guidare il ministero della Scuola. Gaetano Manfredi, rettore della Federico II di Napoli, guiderà invece il nuovo dicastero dell’Università e della Ricerca. La notizia dei due nuovi volti del governo arriva dal premier al termine di una conferenza stampa in cui ribadisce come l’esecutivo abbia bisogno a gennaio di un momento di confronto per stabilire i tempi dell’azione di governo, “scegliere l’ordine temporale delle misure”. Conte quindi elenca le priorità e gli obiettivi per “la maratona” dei prossimi 3 anni: c’è la burocrazia da snellire, il fisco da semplicare, il sud da rilanciare, le infrastrutture da migliorare. Con una sottolineatura: per mettere i conti in ordine “l’unica prospettiva seria e credibile è lottare contro l’evasione fiscale, un furto che svantaggia i cittadini onesti“. Per portare avanti tutto questo, spiega Conte, la maggioranza avrà bisogno di compattezza: “Dar vita a nuovo gruppi” in Parlamento, anche a sostegno della maggioranza e del premier “rischia di destabilizzare l’iniziativa di governo”, chiarisce il premier, specificando che “non ho velleità di avere un partito o un gruppo di riferimento”.

IL DISCORSO DEL PREMIER

“In questi primi giorni del nuovo governo siamo stati costretti a correre i cento metri, anzi una corsa a ostacoli, per mettere paese in sicurezza e reperire i 23 miliardi per disinnescare l’Iva. Sono orgoglioso di aver raggiunto gli obiettivi prefissati“. Comincia così la conferenza stampa di fine anno a villa Madama del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. L’occasione per tirare una riga al termine di un anno che ha visto il premier a capo di due diverse maggioranze parlamentari e per soffermarsi sulle prospettive future: “Non solo è stata disinnescata l’Iva, ma abbiamo anche iniziato a realizzare alcuni degli impegni sui quali abbiamo chiesto la fiducia del parlamento e dei cittadini”, ha detto il premier Conte nella conferenza stampa di fine anno. “Ora abbiamo davanti a noi una maratona di tre anni, non significa che andremo a passo lento, marceremo spediti, ma questo spazio temporale ci consentirà di programmare senza l’affanno di questi mesi le nostre iniziative di governo. Vogliamo un piano ambizioso riformatore per realizzare quelle misure che il paese attende da anni per migliorare la qualità della vita dei cittadini”.

Burocrazia, tasse, evasione – “Gennaio sarà l’occasione per fermarsi a riflettere e confrontarsi per cercare di rilanciare l’azione di governo“, prosegue Conte, sottolineando che “già scegliere l’ordine temporale delle misure da adottare sarà una scelta politica, nell’interesse dei cittadini e del Paese”. “Abbiamo già presenti alcune priorità“, assicura il premier. La prima che cita è la volontà di “snellire la macchina burocratica“. “Nessuno può illudervi che questa riforma sia facile, occorre un orizzonte temporale ampio, è una delle riforme tecnicamente più difficili“, specifica Conte. Tra gli obiettivi c’è poi “semplificare il fisco“, “rimodulare e ridurre le aliquote per abbassare la pressione fiscale“. Per abbassare le tasse e tenere i conti in ordine evitando una procedura di infrazione dell’Ue, sottolinea però Conte, “l’unica prospettiva seria e credibile è lottare contro l’evasione fiscale, un furto che svantaggia i cittadini onesti”. “Abbiamo già dato un segnale ben preciso – ha aggiunto – l’economia sommersa vale circa 100 miliardi se recuperiamo ingenti risorse questa, non i proclami, è una strada concreta, seria e perseguibile per abbassare davvero le tasse. Pagare tutti per pagare meno“.

Pa, sud e infrastrutture – Un altro obiettivo è velocizzare i processi: “Questo sarà un pilastro del nostro disegno riformatore. Siamo molto ambiziosi, dobbiamo mettere mano alla giustizia tributaria. Il mio obiettivo è quello di ridurre un grado di giudizio, devono essere sufficienti solo due gradi“. Con la riforma della pubblica amministrazione “cercheremo di intervenire con assunzioni, un rinnovo è essenziale. Un altro pilastro della riforma sarà la digitalizzazione, per offrire ai cittadini maggiori e più efficienti servizi”, aggiunge ancora Conte. Un’altra priorità è un “piano strutturale per il sud: una parte fondamentale sarà l’incremento delle infrastrutture. Non siamo così velleitari da pensare che porremo fine alla questione meridionale ma se il sud non riparte il Pil avrà sempre percentuali scarse”. “Il 34% della spesa pubblica dovrà a priori essere destinato al Sud, è il principio che abbiamo fissato”, spiega il premier. “Bisogna lavorare per incrementare le infrastrutture, migliorare e manutenerle in modo efficace: quello che abbiamo osservato fino qua non ci piace. Serve una manutenzione più efficace, ordinaria e straordinaria”, continua poi Conte dettando un altro obiettivo del governo nel 2020.

Un gruppo di riferimento – “Non ho velleità di avere un partito o un gruppo di riferimento”, spiega il premier rispondendo alle domande dei cronisti presenti. “Non è nelle mie corde. Per me sarebbe una missione diversa da quella assunta di fronte ai cittadini italiani”. “Non penso che dei parlamentari che possono apprezzare la mia iniziativa debbano ricorrere al mio nome per formare un gruppo – aggiunge Conte – Rivolgo loro un pubblico appello: rimanete nelle vostre forze di governo. Se c’è dissenso, ed è successo dalla notte dei tempi, manifestatelo all’interno, per portare avanti le vostre posizioni”. Infatti secondo il presidente del Consiglio “dar vita a nuovi gruppi” in Parlamento “rischia di destabilizzare l’iniziativa di governo e non di stabilizzarla”.